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"Taşa Not Bırakan Çocuk Bulundu" Başlığı ile Medyada Çıkan Haberlere İlişkin Basın Açıklaması - Son Dakika

"Taşa Not Bırakan Çocuk Bulundu" Başlığı ile Medyada Çıkan Haberlere İlişkin Basın Açıklaması

16.06.2021 21:04

"Taşa not bırakan çocuk bulundu" başlığı ile medyada çıkan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

"Taşa not bırakan çocuk bulundu" başlığı ile medyada çıkan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur;

Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır.

Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk.

Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Gönül Elçileri, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 'Taşa Not Bırakan Çocuk Bulundu' Başlığı ile Medyada Çıkan Haberlere İlişkin Basın Açıklaması - Son Dakika


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