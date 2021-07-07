Taşan dere köprüyü yıkınca 30'a yakın kişi mahur kaldı - Son Dakika

Taşan dere köprüyü yıkınca 30'a yakın kişi mahur kaldı

-Mahsur kalanlar ve ailelerinin bekleyişi sürüyor

DÜZCE - Düzce'de akşam saatlerinde başlayan ve 3 ilçe 13 köyde etkili olan sel felaketinde, Esmahanım ile Uğurlu Köylerini birbirine bağlayan köprü sel suları tarafından yıkıldı. Derenin diğer ucunda kalan yaklaşık 30 kişi de mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kurtarılmayı beklerken, aileleri de tahliye işlemini dere kenarında bekledi.

Akşam saatlerinden itibaren aralıksız yağan kuvvetli ve sağanak yağış, 3 ilçe ve 13 köyü etkiledi. Köylerden geçen dereler sellere ve taşkınlara sebep oldu. 2 yıl önce yine sel baskınına maruz kalan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım Köyü taşkınlardan en çok etkilenen köy oldu. Köye giriş yolu ve Uğurlu Köyü'ne bağlanan yol çöktü. Ayrıca Esmahanım'ın bir kısmını ayıran köprü de çöktü. Köyün diğer yakasında kalan yaklaşık 30 kişi evlerinde mahsur kaldı. AFAD, jandarma ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, mahsur kalan bazı vatandaşlar ise derenin yanına kadar gelerek yardım çalışmalarını görmeye çalıştı. Mahsur kalanların yakınları ise tahliye çalışmasının başlamasını sabırsızlıkla bekledi.