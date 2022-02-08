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Taşan dere otomobili yuttu - Son Dakika

Taşan dere otomobili yuttu

08.02.2022 16:18
Taşan dere otomobili yuttu

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşan dereler bir otomobili yuttu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde taşan dereler bir otomobili yuttu.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu bazı kesimlerde dereler taşma noktasına gelirken, bazı kesimlerde ise dereler taştı. Derenin taştığı bölgeden geçmeye çalışan M.D.'nin idaresindeki otomobil, taşkına kapılarak sürüklendi. O sırada aracın sürücüsü can havliyle kapıları açarak, son anda araçtan çıkarak canını kurtardı.

Sürücü hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

(Fatih Kıray/ İHA)

Taşan dere otomobili yuttu
Taşan dere otomobili yuttu
Taşan dere otomobili yuttu
Taşan dere otomobili yuttu
Taşan dere otomobili yuttu

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Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşan dere otomobili yuttu - Son Dakika


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