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Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı - Son Dakika

Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı

03.02.2022 15:03

Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktıANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde yoğun yağış ile birlikte taşan dereler 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı.

Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı

ANTALYA Antalya'nın Serik ilçesinde yoğun yağış ile birlikte taşan dereler 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı.

Serik ilçesinde etkili olan yağış önce dereleri taşırdı ardından taşan dereler çevredeki seraları göle çevirdi. Kadriye ve Eminceler Mahallelerinde kurulu 55 dekarlık çilek serası şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi ile sular altında kaldı.

Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı
Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı
Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşan dereler, 55 dekar çilek serasını sular altında bıraktı - Son Dakika


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