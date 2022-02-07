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Taşan Ergene Nehri için sarı kodlu alarm! Ekili alanlar ve yollar tamamen sular altında kaldı - Son Dakika

Taşan Ergene Nehri için sarı kodlu alarm! Ekili alanlar ve yollar tamamen sular altında kaldı

07.02.2022 17:12

Ergene Nehri, sağanak ve karların erimesi ile debisi 200 metreküpe yükselince, Edirne'nin Uzunköprü kesiminde taştı. Nehir için sarı alarm verilirken ekili tarım alanları ve yollar ise tamamen sular altında kaldı.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri, doğduğu Yıldız Dağları'ndaki karların erimesi ve sağanaklar ile Edirne'nin Uzunköprü ilçesi kesiminde taştı.

SARI ALARM

Devlet Su İşleri (DSİ), debisi Yenicegörece istasyonunda 200 metreküpe çıkan Ergene Nehri için 'sarı alarm' uyarısında bulundu.

YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Son 1 hafta içinde debisi 10 kattan fazla artan Ergene'nin taştığı Uzunköprü'de binlerce dönüm tarım alanı da sular altında kaldı. Tarihi Uzun Köprü'nün restorasyona alınması nedeniyle Çiftlik ile Salarlı köyleri arasında geçici açılan servis yolu da suyla dolunca çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bu köylere diğer yollardan ulaşım sağlanmaya başlandı.

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Uzunköprü, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taşan Ergene Nehri için sarı kodlu alarm! Ekili alanlar ve yollar tamamen sular altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taşan Ergene Nehri için sarı kodlu alarm! Ekili alanlar ve yollar tamamen sular altında kaldı - Son Dakika
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