Üye Girişi
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı - Son Dakika

Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı

04.02.2022 13:28

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte derenin taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı Gerali Mahallesi'nde temizlik çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde etkili olan sağanakla birlikte derenin taşması sonucu su baskınlarının yaşandığı Gerali Mahallesi'nde temizlik çalışması başlatıldı. Gerali Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir, 30 evi su bastığını 12'sinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Sarayköy ilçesinde dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte karlar de eriyince Gerali Deresi taştı. Taşkın, derenin yakınındaki Gerali Mahallesi'nde su baskınlarına neden oldu. Mahalledeki toplam 30 ev ile çok sayıda ahır ve tarım arazisi sular altında kaldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Sarayköy Belediyesi ekipleri, evlere ve bahçelerine dolan suların tahliyesi için çalışma başlattı. Çalışmalar gece saatlerinde de sürdü.

YOLLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Bugün de taşkın nedeniyle dereye dönen cadde ve sokaklardan geride kalan çamurlar iş makineleriyle temizlenmeye başladı. Evlerini su basanlarda temizlik çalışması yaptı. Gerali Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir, "Taşkının ardından devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı. 30 evi su bastı. 12'sinde ağır hasar var. Kurumlarımız ve belediyelerimiz gereken yardımları yaptı ve yapmaya da devam ediyor" dedi.


Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı
YORUMLAR
500

kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:57 Bir yıl içinde 4 kez baba olan isim, sekizinci bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu
13:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çaresiz, kendi aralarında herkes başının çaresine baksın diye konuşuyorlar
13:48 Şeyma Subaşı direk dansı yaptığı videoyu paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı
13:43 Türk polisi Telegram'a sızdı, IŞİD'lilere Türk ve Rus pasaportları sağlayan çeteyi çökertti!
13:27 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ukrayna dönüşü Batı'ya sert uyarı: Çözüm bir yana çomak sokuyorlar
13:24 Hayalleri yarım kaldı! Kafe açmaktan vazgeçen Şeyma Subaşı'nın yeni işi belli oldu
13:22 Samsun'da Atatürk heykeline saldıranlar tutuklandı! İlk ifadeleri ortaya çıktı: Alkollüydük
13:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na "Hain" deyip sonra özür dileyen çocukla ilgili ilk kez konuştu: Ağlayınca yanımıza çağırdık
13:18 Annesini üvey babasından korumaya çalışıyordu! TikTok fenomeni Luca Pisciotto bıçaklanarak öldürüldü
13:15 Katil, Şebnem Şirin'i uykusunda öldürmüş! Genç kadının annesinden yürek yakan detaylar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:04:23. #1.12#
SON DAKİKA: Su baskının yaşandığı mahallede 30 evden 12'si ağır hasarlı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement