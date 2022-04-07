Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı - Son Dakika

Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı

KARS - Kars'ta yağan yağmurla birlikte eriyen kar, Kars Çayı'nın beklenenden fazla taşırdı. Sel sularının yerleşim yerlerine kadar çıktığı kente, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Bir vatandaş ise su dolan kümesinden tavuklarını kurtararak taşıdı.

Kent genelinde yaklaşık 63 ev ve 23 ahır sular altında kalırken, yetkililer taşkın riski bulunan bölgelerdeki çok sayıda vatandaşı tahliye etti. Sağanak yağmur ile birlikte taşan Kars Çayı suları güzergah üzerinde bulunan yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Cumhuriyet Köyü, tarım arazileri ve belediye ait eski su pompaları sulara teslim oldu. Cumhuriyet Köyü mevkinde taşan çay, Kars- Erzurum karayolunun yakınına kadar geldi.

Yetkililerin seferber edildiği gölgede vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Kars merkezinden geçen Kars Çayı'nın azgın suları ise önüne gelen her şeyi Kars Barajı'na taşıyor.

Öte yandan Kars'ta başta AFAD olmak üzere İtfaiye Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi iş makineleri de hazır bekletiliyor.