Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı

07.04.2022 18:12
Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı Kars'ta yağan yağmurla birlikte eriyen kar, Kars Çayı'nın beklenenden fazla taşırdı.

Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı

KARS - Kars'ta yağan yağmurla birlikte eriyen kar, Kars Çayı'nın beklenenden fazla taşırdı. Sel sularının yerleşim yerlerine kadar çıktığı kente, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Bir vatandaş ise su dolan kümesinden tavuklarını kurtararak taşıdı.

Kent genelinde yaklaşık 63 ev ve 23 ahır sular altında kalırken, yetkililer taşkın riski bulunan bölgelerdeki çok sayıda vatandaşı tahliye etti. Sağanak yağmur ile birlikte taşan Kars Çayı suları güzergah üzerinde bulunan yerleşim alanlarına kadar yaklaştı. Cumhuriyet Köyü, tarım arazileri ve belediye ait eski su pompaları sulara teslim oldu. Cumhuriyet Köyü mevkinde taşan çay, Kars- Erzurum karayolunun yakınına kadar geldi.

Yetkililerin seferber edildiği gölgede vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Kars merkezinden geçen Kars Çayı'nın azgın suları ise önüne gelen her şeyi Kars Barajı'na taşıyor.

Öte yandan Kars'ta başta AFAD olmak üzere İtfaiye Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi iş makineleri de hazır bekletiliyor.

YORUMLAR
500
Drone - Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı Drone - Kars çayı taşınca bazı ev ve tarım arazilerini su bastı Kars Çayı taşmaya devam ediyor Kars Çayı taşmaya devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
18:12 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:31 Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti!
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 18:29:27. #1.13#
SON DAKİKA: Taşan Kars Çayı tarım arazilerini sular altında bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement