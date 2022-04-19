Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor - Son Dakika
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Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor

19.04.2022 14:47

Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve dün taşan Kazandere barajında kontrolsüz akış sürüyor.

Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor

KIRKLARELİ - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan ve dün taşan Kazandere barajında kontrolsüz akış sürüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesine Bağlı Kazandere barajı geçtiğimiz sene Kasım ayında kuruma noktasına gelmişti. Son dönemlerde artan yağışlarla 17 milyon 42 bin metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Dünde kontrolsüz şekilde akan baraj taşmıştı. Barajın seviyesi düne göre azaldı.

Kontrolsüz akışın devam ettiği Kazandere Barajında su seviyesinin daha da düşmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan Papuçdere Barajının da kontrolsüz aktığı öğrenildi.

Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor
Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor
Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor
Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor

YORUMLAR
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Kırklareli, İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşan Kazandere Barajında kontrolsüz akış sürüyor - Son Dakika


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