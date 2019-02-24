Son Dakika Haberleri: Tasarım Bebekler: Çin'in Genetiği Değiştirilmiş Bebekleri Süperzeki Mi?

Tasarım Bebekler: Çin'in Genetiği Değiştirilmiş Bebekleri Süperzeki Mi?

6 dakika önce

Çin'den gelen "genetiği değiştirilmiş bebek" haberi tüm bilim dünyasında şok etkisi yarattı.

Çin'den gelen "genetiği değiştirilmiş bebek" haberi tüm bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Aslında araştırmacılar bebeklerin genlerini değiştirerek onlara sadece HIV direnci vermek istiyorlardı; ancak istemeden süperzeki bebekler üretmiş olabilirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:17 Kaynak: Youtube

Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
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