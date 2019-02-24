Tasarım Bebekler: Çin'in Genetiği Değiştirilmiş Bebekleri Süperzeki Mi?

Çin'den gelen "genetiği değiştirilmiş bebek" haberi tüm bilim dünyasında şok etkisi yarattı.

Çin'den gelen "genetiği değiştirilmiş bebek" haberi tüm bilim dünyasında şok etkisi yarattı. Aslında araştırmacılar bebeklerin genlerini değiştirerek onlara sadece HIV direnci vermek istiyorlardı; ancak istemeden süperzeki bebekler üretmiş olabilirler.

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