Tasarım Beceri Atölyeleri Tanıtım Programı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Tasarım Beceri Atölyeleri, çocuklarımıza öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması mümkün olacak. Böylelikle öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğünü görecekler. Bilgiyi sonradan unutulacak beyhude bir ezbere çevirmeyecekler." dedi.



Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) Tanıtım Programı'na katıldı.



Burada yaptığı konuşmada, bir ülkenin geleceğinin o ülkenin çocuklarının alacağı eğitime bağlı olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, iyi eğitimli gençliğe sahip toplumların geleceğini tüm yönleriyle garanti altına almış olacaklarını, çünkü eğitimin gücü tükenmeyen bir ışık kaynağı gibi her yeri aydınlattığını söyledi.



Türkiye'nin geleceğinin harcının çocukların bilgi ve becerilerinden karılacağını belirten Emine Erdoğan, bu harcı zenginleştirmenin de herkesin görevi olduğunu vurguladı.



Emine Erdoğan, her gün yeni bir dünyaya yeni ihtiyaçlarla uyandıklarını, zamanın eskiye göre çok daha hızlı aktığını vurgulayarak, "O nedenle bu yarışı, yeniliklere çabuk ayak uyduranlar kazanacak. Tasarım Beceri Atölyeleri'ni bu anlamda öncü bir çalışma olarak görüyorum. Bilgiyle hayat pratiğini birleştirmeyi hedefleyen bu atölyeler, çocuklarımızı hayata hazırlamayı amaç edinmektedir." diye konuştu.



Bugüne kadar eğitimin gençlerin ilk iş başvurusu yapacağı ana kadar geçirilen bir ön dönem olarak algılandığını aktaran Emine Erdoğan, şöyle devam etti:



"Çocuklarımıza 'sen şimdi sadece derslerini çalış, diğer şeyleri sonra yaparsın' dedik. Sanatla, sporla uğraşmak isteyen çocuklarımızın bu ilgilerini, derslerindeki başarıyı azaltacak etkenler saydık. Çocuklarımız, dört duvar arasında, kendilerine verilen bilgileri ezberleyerek depolamaya başladılar. Okuldan sonra da odalarına kapanıp test çözerek hayattan kopuk şekilde, nefes almadan sınav maratonuna hazırlandılar. Bilgi dediğimiz şeyin, hayattaki karşılığını çoğu zaman onlara gösteremedik. Onlara hammadde verdik ama o hammaddeden neler üretebileceklerini öğretemedik. Halbuki matematiğin müzik için, sporun yönetim ve liderlik için, edebiyatın iletişim için, tasarımın yaşam için ne kadar gerekli olduğunu onlara daha iyi anlatabilirdik."



Bilginin eyleme dönüşmediği durumlarda öğrenme heyecanının da çoğunlukla olmadığına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Okul, öğrenciler nezdinde önemsizleşiyor. İşte tasarım beceri atölyeleri, çocuklarımıza, öğrendiklerini aynı anda pratiğe dökebilecekleri bir imkan sağlayacak. Çocukların mesleki deneyimle erken yaşta tanışması mümkün olacak. Böylelikle öğrendikleri bilginin ete kemiğe büründüğünü görecekler. Bilgiyi sonradan unutulacak beyhude bir ezbere çevirmeyecekler." ifadelerini kullandı.



"Çocuklarımız bilgiyi bilgeliğe dönüştürecekler"



Emine Erdoğan, çocuklara üniversite mezuniyeti ve askerlikten sonra hayata atılacağının söylendiğini bildirerek oysa öğrenme denilen sürecin anne karnında başladığını dile getirdi.



"İnsan, yaratılışı itibarıyla hayata atılmayı bu kadar geciktiremez. Beklerse melekelerini törpülemiş olur." diyen Emine Erdoğan, hayatı bu şekilde askıya almanın çocuklarda ve gençlerde ruh olgunlaşmasının önüne geçeceğini ve sorumluluk almakta zorlanacaklarını belirtti.



O zaman da sadece testlerde skor elde etmeye çalışan, zihni birçok bilgiyle dolu fakat hayata karşı çekingen kişiliklerin ortaya çıkacağına dikkati çeken Emine Erdoğan, "Tasarım Beceri Atölyeleri'nin bu demode eğitim anlayışlarını değiştireceğine inanıyorum. İnşallah ileride ülkemizin her yerinde, bütün okullarımızda yaygınlaşacak bu atölyeler sayesinde çocuklarımız bilgiyi bilgeliğe dönüştürecekler. Eğitimi, okulu daha çok seveceklerdir." dedi.



İnsanın yaptığı işi sevmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Büyük icatlar, büyük eserler, büyük sevgilerden doğar. Çocuklara okulu, okulda geçen zamanı, öğretmen ve akranlarıyla kurduğu ilişkiyi sevdirebilirsek, gerçek öğrenme ortaya çıkar. Tasarım Beceri Atölyeleri'nde sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam bir araya geliyor. Görsel sanatlardan müziğe, yazılım ve tasarımdan tabiat ve hayvan bakımına, drama ve eleştirel düşünceden spora kadar birçok alan var. Öğrenciler burada takım çalışmalarına dahil olarak bilgiyi anında eyleme dökme fırsatı bulacaklar. Böylece sosyal ve kültürel farkındalıkları artacak. Kendini bilen, tanıyan gençler, karar mekanizmalarına da kendilerini hazırlamış olacaklar."



"Bizim dinamik, güçlü, cesur ve öz güvenli bir gençliğe ihtiyacımız var"



Çocuk ve gençlerin bu atölyelerde takım ruhuyla iş yaparak sebat etmeyi ve pes etmemeyi öğreneceklerini de vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu:



"El ve zihin becerilerinin gelişmesi, onları teknolojinin kölesi olmaktan da kurtaracak. Ne yazık ki bugün, teknoloji bir nimet olmaktan çıkıp, insanın potansiyelini öldüren bir aygıta dönüşmüş durumda. Çocuklarımız ekran karşısında, içlerindeki büyük cevheri uykuya mahkum ediyorlar çoğu kez. Oysa bizim dinamik, güçlü, cesur ve öz güvenli bir gençliğe ihtiyacımız var."



Emine Erdoğan, atölyelerde öğrencilerin farklı alanlarda yeni ustalarla karşılaşmasına da imkan vereceğini belirterek bir anlamda Türk geleneğinde önemli bir yeri olan usta çırak ilişkisinin de ihya edilmiş olacağını söyledi. Bu ilişkinin sadece bilgi aktarımına dayanmadığını, sabır, merhamet, ehliyet gibi ahlaki özelliklerin de hocadan öğrenciye geçişine fırsat vereceğini anlatan Emine Erdoğan, "Şifahi bilgi aktarımı için ortam doğacak, insan insana iletişimin kanalı haline gelecek." ifadesini kullandı.



Bu süreçte öğretmenlere de büyük sorumluluklar düştüğünü dile getiren Emine Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu yeni eğitim anlayışına uyumlu bir rehberlik, sistemin başarı şansını artıracaktır. Yetiştirdiğiniz her bir öğrenci, bu topraklara kazandırdığınız bir eser olacaktır. Kıymetli öğretmenlerimiz, sizler toplumu inşa ediyorsunuz. Sadece derslerde bilgi aktaran değil, öğrencilerin hayatlarına yol çizen rol modellersiniz. Meslek tanımının içinde kutsallık geçen bir işi icra ediyorsunuz."



Nurettin Topçu'nun "40 yıl öğretmenlik yaptım, mabede nasıl girmişsem sınıfa da öyle girdim. Çünkü muallimlik, ruh sanatkarlığıdır." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, bu nedenle geliştirilen her yöntemin başarıya ulaşmasında öğretmenlerin gönüllerini bu işin içine katmasına bağlı olduğunu söyledi.



Bu yeni metodun en büyük uygulayıcısının öğretmenler olacağına inancını dile getiren Emine Erdoğan, eğitim alanında yeni ufuklar açma gayretiyle çalışıp çabalayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bu projeye emeği geçen herkesi tebrik ederek, ülkenin geleceği adına teşekkürlerini iletti.



İş insanlarına tasarım beceri atölyelerinin sayısının artırılması çağrısı



Emine Erdoğan, tasarım beceri atölyeleri için çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:



"İş insanlarımızı, kurumlarımızı, okullarımızdaki Tasarım Beceri Atölyeleri'nin sayısının artırılmasına katkı vermeye davet ediyorum. Eğitim sevdalısı herkes, bir atölyenin maliyetini üstlenebilir veya buralarda kendi sanatını çocuklarımıza aktarabilir. Güçlü bir gelecek, iyi kurgulanmış bir eğitim sistemi ile mümkündür. Bu da devlet ve özel sektörün güç birliğini gerektirir. Bu hedef doğrultusunda çalışan bütün eğitim camiasına başarılar diliyorum. Bugün diktiğiniz taze fidanların, gelecekte ulu çınarlara dönüşmesini temenni ediyorum."



Programda bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Emine Erdoğan'a tablo hediye etti.



Programın ardından Bakan Selçuk ve Emine Erdoğan, Tasarım Beceri Atölyeleri'ni gezdi.

