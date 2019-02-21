"Tasarım Çözümlerini İnsanların Günlük Tutum Ve Davranışları Belirliyor"

Etkinlikte konuşan Google UX Direktörü Elizabeth Churchill, insanların günlük tutum ve davranışlarına bakarak tasarım çözümleri sunduklarını, bu süreçte tasarım ve mühendisliğin birleştirilmesine inandıklarını söyledi. Amazon Kıdemli UX Tasarımcısı Daria Tarawneh ise, "Tasarım sürecinin en önemli noktalarının başında müşteriyi iyi anlamak ve 'müşterinin hangi sorununu çözmeye çalışıyoruz' sorusunu yanıtlamak geliyor; müşteri deneyimi, tasarım sürecinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor" dedi.

Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik alanlarında bölgenin ve Türkiye'nin ilk uluslararası konferansı UXistanbul'un beşincisi geniş bir katılımla gerçekleştirildi. UXistanbul, önceki dört yılda olduğu gibi bu yıl da zengin ve kapsamlı içeriğiyle, Türkiye'den ve dünyadan uzman konuşmacılar ile profesyonelleri ağırladı.

Etkinlikte Google, Amazon, YouTube, Akbank, Atlassian, BMW Group, Coca-Cola, ICBC, Mind the Product ve Paraşüt gibi önde gelen şirketlerde görev yapan isimler konuşmacı ve keynote konuşmacısı olarak yer aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UXservices UX Tasarım Müdürü Besim Kosova, UX sektörüne ilişkin önemli istatistiklerin yer aldığı Türkiye'nin ilk ve tek geniş kapsamlı çalışması olan Türkiye Kullanıcı Deneyimi Raporu'na ait verileri de paylaştı.

Tasarım ve mühendislik birleştirilmeli

Kosova'nın ardından söz alan Google UX Direktörü Elizabeth Churchill, tasarım fikirlerinde tasarım ve mühendisliğin birleştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Google olarak bir vizyondan bir tasarıma nasıl geçilir konusunda araştırmalar yaptık, bunu yaparken de materyali bir metafor olarak ele alarak 'malzemenin ne olduğu' sorusundan yola çıktık. Materyal tasarımı yıllar içinde gelişti ve değişti, biz de Google olarak 'materyali' tasarlayarak deneyim oluşturuyoruz. Bu süreçte tasarımcılar, geliştiriciler ve mühendisler ile oturumlar gerçekleştiriyor, bu oturumlarda oluşturan tasarımların kullanıcı tarafından kullanılabilirliğini tartışıyoruz" dedi.

Tasarımcılarla geliştiricilerin bir arada çalışmasının önemine değinen Churchill, "Ekip halinde gerçekleştirilen projelerin daha verimli olduğuna inanıyoruz. Hepimizin analist ya da tasarımcı olmasına gerek yok. Kullanıcılar ile konuşarak, onlardan geri bildirim alarak da işinize, çalışmalarınıza yön verebilirsiniz. Google olarak, insanların günlük tutum ve davranışlarına bakarak uygun tasarımda çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Tasarlanan ürünün 'faydasına' odaklanılmalı

Etkinliğin keynote konuşmacılarından Amazon Kıdemli UX Tasarımcısı Daria Tarawneh, "Her şirkete uyan tek bir tasarım sürecinin olmadığını düşünüyoruz, ekibimizin her zaman dinamik, sanki bugün işe başlamış gibi hissetmelerini istiyoruz. Bu kapsamda yüzde 100 müşteri memnuniyeti için keşifler yapıyor, müşteri davranışını anlamaya çalışıp çözümler geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Amazon'un müşteri odaklı bir şirket olduğunun ve müşteri memnuniyeti sürecinde başarısız olunduğu takdirde başarısızlığın farkına varıp ısrarcı olmamanın önemine dikkat çeken Tarawneh, bu gibi durumlarda inovatif çözümler paralelinde, sadece tasarımı değiştirmenin yeterli olmadığını belirtti ve firma kültürünün de bu yönde değişmesi gerektiğini söyledi.

'Müşteri deneyimi' sürecin en önemli bileşenlerinden

Ürün tasarım sürecini nasıl yönettiklerine dair detayları da paylaşan Daria Tarawneh, "Sürecin en önemli noktalarının başında müşteriyi iyi anlamak ve 'müşterinin hangi sorununu çözmeye çalışıyoruz' sorusunu yanıtlamak geliyor. Bu aşamada tasarlanan ürünün faydasına da odaklanmak gerekli. Bizler için müşteri deneyimine önem verip onu anlamak, tasarım sürecinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor" şeklinde sözlerine devam etti.

Ürün tasarım sürecinde şirket bünyesinde gerçekleştirdikleri kapalı devre PR çalışması ile ürüne verilecek tepkileri de ölçümlediklerini söyleyen Daria Tarawneh, "Ürün fikrini bulan ekip arkadaşımız ürünü, işleyişini ve hedef kitlesini anlatan bir basın bülteni hazırlıyor. Aldığımız geri bildirimlerin olumlu olması durumunda ürün geliştirme süreci başlıyor, ürün fikri şirket içinde heyecan yaratmıyorsa ürün tasarımına devam etmeme kararı alıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve 5'i keynote olmak üzere toplam 17 konuşmacının söz aldığı UXistanbul'da, büyük ilgi gören 6 farklı workshop da gerçekleştirildi.