Tasarım dünyasının oscarlarından Akbank'a iki büyük ödül - Son Dakika
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Tasarım dünyasının oscarlarından Akbank'a iki büyük ödül

6 saat önce

iF Design tarafından verilen "Mobil Uygulama Tasarımı" ödülü ve A'Design Awards tarafından "Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı" kategorisinde verilen Altın Ödül (Golden Award) Akbank Mobil'in oldu.

Tasarım dünyasının oscarlarından Akbank'a iki büyük ödül, System.String[]

iF Design tarafından verilen "Mobil Uygulama Tasarımı" ödülü ve A'Design Awards tarafından "Mobil Teknolojiler, Uygulamalar ve Yazılım Tasarımı" kategorisinde verilen Altın Ödül (Golden Award) Akbank Mobil'in oldu.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, geleceğin bankacılığı vizyonu çerçevesinde yenilenen ve geliştirilen Akbank Mobil, dünyanın en önemli iki tasarım yarışmasındaki büyük ödülleri kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, tasarım alanında tüm sektörlere ilham olacak modeller oluşturma hedefiyle Akbank'ın yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "iF Design ve A'Design'ın, sektör temsilcileri, uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan jürileri tarafından verilen ödüllere layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Akbank'ın tasarım alanında dünya standartlarındaki başarılarının saygın uluslararası kurumlarca da takdir edilmesi bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Yüce, Akbank Mobil'in tasarımında müşteri deneyimi odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi bünyemizde kurduğumuz Tasarım Stüdyomuz sayesinde mobil uygulamamızı gelişen ihtiyaçlar ve değişen koşullara göre sürekli güncelliyor ve geliştiriyoruz. Sunduğumuz bu yenilikçi mobil bankacılık deneyimi sayesinde her geçen gün Akbank Mobil kullanıcı sayımız ve uygulama üzerinden yapılan işlem sayısı artış gösteriyor. İçinden geçtiğimiz süreç, dijital bankacılıkta yaratılan müşteri deneyiminin sade, akıllı ve müşteri için anlam ifade eden bir deneyim olmasının önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Biz de müşterilerimizin dijital kanallarımızdaki deneyimini mükemmelleştirmede, tasarımın vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Tasarım odaklı düşünme kültürümüzle geleceğin bankacılığını, başta Akbank Mobil olmak üzere tüm etkileşim noktalarımızda müşterilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."

Akbank, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:28 Kaynak: AA


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