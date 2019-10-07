Son Dakika Haberleri: Tasarım günlerinde atölye çalışmalarına büyük ilgi
Son Dakika Güncel Tasarım günlerinde atölye çalışmalarına büyük ilgi

Tasarım günlerinde atölye çalışmalarına büyük ilgi

1 saat önce

Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması finali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve genç tasarımcılara farklı görüş açıları kazandıran çalışma atölyeleri büyük ilgi gördü.

Tasarım günlerinde atölye çalışmalarına büyük ilgi, System.String[]

Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması finali etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve genç tasarımcılara farklı görüş açıları kazandıran çalışma atölyeleri büyük ilgi gördü. Güzel sanatlar fakülteleri öğrencileri çalışma atölyelerinde ki uygulamalara yoğunlaşarak sektörde ki yenilikleri ve uygulamaları yakından tanıma şansı yakaladılar.


Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halı Tasarım Yarışması Finali etkinlikleri kapsamında GAİB hizmet binasında gerçekleştirilen çalışma atölyeleri büyük ilgi gördü.


Tasarım Günleri 2019 etkinlikleri kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarında Ahmet Burak Gezer, "Halı Örnekleri Üzerinde Ebru Çalışması" etkinliğiyle ebru sanatının halı üzerindeki uygulamalarını gösterdi. Genç tasarımcıların uygulamalı olarak katıldığı etkinlikte ortaya bir birinden renkli ebru halı tasarımları çıktı.


Diğer taraftan etkinlikler kapsamında Yeliz Keskin, Çiğdem Aküzüm ve Naime Yüksel Çalık adlı akademisyenler, "Halı Tasarımına Uyarlanabilir Serbest Resim Çalışması" atölye çalışmalarını genç tasarımcılarla birlikte gerçekleştirdiler. Büyük ilgi gören etkinliklere yüksek katılımın olması dikkat çekti.


Etkinliklere desteklerinden dolayı GAÜN Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan atölye çalışmalarını gerçekleştiren Ahmet Burak Gezen, Yeliz Keskin, Çiğdem Aküzüm ve Naime Yüksel Çalık'a günün anısına birer teşekkür plaketi verdi. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
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