Tasarım Günlerinde Gaziantep'te Ünlüler Geçidi

Ticaret Bakanlığının desteği, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen Tasarım Günleri 2019'da ünlü tasarımcılar ağırlandı. Ünlü Tasarımcı Hakan Akkaya ve Phil POND'un söyleşileri büyük ilgi gördü.



Halının başkenti Gaziantep Tasarım Günleri 2019 ve 6. Makine Halısı Tasarım Yarışması Finalinde ünlülere ev sahipliği yaptı. Moda tasarımcısı Hakan Akkaya "Tasarımda Farklı Trendler" konulu söyleşisiyle; Tüketici ve Tasarım Trendleri Danışmanı Phil Pond ise " Trendleri Kim Belirler? 2020 Trendleri Nelerdir? Halı Sektörüne Tavsiyeler" konulu söyleşisiyle sektörle ilgili önemli bilgiler verdiler. Ünlü Tasarımcı Hakan Akkaya kendi yaşamından kesitler sunarak genç tasarımcılara başarılı olabilmeleri için izlemeleri gereken yollar hakkında da bilgiler verirken Türkiye ve dünyada tasarım ve modanın gelişimi konularında da düşüncelerini aktardı. Tüketici ve Tasarım Trendleri Danışmanı Phil Pond Gaziantepli halıcıları yönelik 2020 halı trendlerinin yanı sıra halı sektörünün sürdürülebilir başarısı için görüşlerini anlattı. Genç tasarımcıların ve akademisyenlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşilerin sonunda GAÜN Rektörü Ali Gür ve GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan günün anısına ünlü tasarımcılara birer plaket vererek etkinliklere katkılarından dolayı teşekkür ettiler. - GAZİANTEP