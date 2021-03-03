Tasarım ve teknoloji LG Velvet'le bir arada

Kıvrımlı köşeler ile şık tasarıma sahip LG Velvet, kullanıcı merkezli tasarıma yeni multimedya özellikleri entegre ederek kendini ayrıştırıyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, zarif hatları, 3D kavisli tasarımıyla yeni bir tasarım dili yaratan LG Velvet, şıklığı ceplerinde taşımayı isteyenleri bekliyor. Koyu gri ve beyaz renk seçenekleri, cilalanmış görünümüne sahip yüzeyi, yağmur damlasını andıran kamerası LG Velvet'in diğer öne çıkan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Tarzının yanı sıra teknolojisiyle de dikkati çeken LG Velvet, üstün görüntü kalitesi ve 3D fotoğraf efektleri ile öne çıkıyor. 16MP ön kameraya, arkada ise 48MP ana kameranın yanı sıra 8MP genişlik ve 5MP derinlik sensörüne sahip olan LG Velvet, LG Creator's Kit adı verilen bir dizi gelişmiş görüntüleme çözümü de sunuyor. LG Velvet'in, yüksek ortam gürültüsünde bile net dış mekan kayıtları yapabilmek için kullanılan Voice Bokeh özelliği de bulunuyor. Timelapse kontrolü özelliği ile kullanıcıların videolarının hızını diledikleri gibi ayarlamasını sağlayan cihaz, ASMR kayıt özelliği, 3D AR Sticker ve 3D fotoğraf efektine, 3D ses motoru tarafından geliştirilen stereo hoparlörlere sahip.

LG Velvet'in 7,9 milimetre inceliğinde, 6,8 inç P-OLED Sinematik FullVision ekranı tamamen "sürükleyici" bir mobil görüntüleme ve oyun deneyimi sağlıyor. LG'nin akıllı telefonlarında sunduğu "üstün" ses özelliğini sürdüren LG Velvet, etkileyici bir ses deneyimi için güçlü stereo hoparlörler sunuyor.

Qualcomm'un yeni Snapdragon 765 5G mobil platformuna sahip olan LG Velvet, LG Dual Screen ile iki kat daha fazla eğlence, iki kat daha fazla üretkenlik için artırılmış performans avantajı sunuyor. LG Velvet ve çift ekran, parmak kullanmanın mümkün olmadığı durumlarda rahat not alma ve eskiz çizmeye uygun etkin kalem girişini de destekliyor. Sıra dışı ve şık bir akıllı telefon arayanlar için sunulan LG Velvet, Turkcell, Vodafone ve Vatan online mağazalarında satılıyor.