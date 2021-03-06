Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kiraladığı evde ölü bulundu - Son Dakika

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, kiraladığı evde ölü bulundu

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'nın Ula İlçesinde kiraladığı evde ölü bulundu.

Tasarımcı Aslı Yılmaztürk, Muğla'nın Ula İlçesinde kiraladığı evde ölü bulundu. Tatil için geldiği Akçapınar Mahallesi'nde bir villa kiralayan Yılmaztürk'ten (34) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri eve girdiklerinde Yılmaztürk'ün hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaztürk'ün öldüğünü belirledi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde mutfakta bulunan tüpten evde yoğun gaz kokusu bulunduğu ve Yılmaztürk'ün gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaztürk'ün cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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