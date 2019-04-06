Tasarımcı Bent'ten İhracata Katkı

İzmirli gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, kendi kurduğu moda eviyle adından söz ettirmeye devam ederken, tasarımcı, art arda yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çekti.

İzmirli gelinlik tasarımcısı Pınar Bent, kendi kurduğu moda eviyle adından söz ettirmeye devam ederken, tasarımcı, art arda yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çekti. Bent'in tasarımları ise Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar ve Dubai'den yoğun talep görüyor.



İstanbul'da kendine ait atölyesi ile kendisinin tasarladığı gelinlikleri yurt içi ve yurt dışına satan Pınar Bent, şimdi de Orta Doğu ülkelerinde marka haline geldi. 2019 yılının başında art arda yaptığı defilelerle dikkatleri üzerine çeken Bent, 'Gelin Etme, Gelin Eğit' projesi kapsamında çalışmalarıyla ön plana çıkmıştı. Bent, son olarak Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen ve Türkiye'nin en büyük moda defilesi olarak gösterilen GelinDamat Fashion Day 51 Modacı 51 Modaevi defilesinde yaptığı modern tasarımları tanıttı. Avrupa ve Orta Doğu'nun ilgisini üzerine çeken ünlü tasarımcı, önümüzdeki günlerde Katar'da büyük bir defile düzenlemeyi düşündüğünü belirtti. Orta Doğu'da Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Katar ve Dubai'den yoğun talep gördüklerini söyleyen Bent, "Orta Doğu'dan gelen talepler üzerine Katar'da büyük bir defile yapmayı planlıyoruz, çalışmalara başladık. Ülkemize ihracat bazında destek olmaktan dolayı gururluyuz. Pınar Bent Moda olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi. İstanbul başta olmak üzere gelinlik sektöründe büyük çıkış yapan ve ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan Bent, ünlü isimlerinde tercihi haline geldi. - İZMİR

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