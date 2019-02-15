Son Dakika Haberleri: Tasarımcı Ece Kavran New York Fahion Week'de Yer Aldı!

Tasarımcı Ece Kavran New York Fahion Week'de Yer Aldı!

1 saat önce

Türkiye'nin adını yurt dışında başarı ile temsil eden Ece Kavran, Şubat ayında gerçekleşen New York Fashion Week'e davet edilen Türk tasarımcıların arasında yerini aldı.

Tasarımcı Ece Kavran New York Fahion Week'de Yer Aldı!, System.String[]

12 Şubat 2019'da, New York Fashion Week kapsamında defileye katılan Ece Kavran böyle bir platforma davet edilmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Farklı bir yüksek dikiş tekniği ile tasarlanan koleksiyonun tamamı elde dikildi. Tasarımcı bu koleksiyonu otobiyografik olarak tanımlıyor. Mimari çizgisini daha da ileri taşıyarak URUN bu koleksiyonda demir strüktürler ve alışılagelmemiş materyaller kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:14 Kaynak: Bültenler

New York, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak

Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:36:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tasarımcı Ece Kavran New York Fahion Week'de Yer Aldı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]