Tasarımcı Ece Kavran New York Fahion Week'de Yer Aldı!
1 saat önce
Türkiye'nin adını yurt dışında başarı ile temsil eden Ece Kavran, Şubat ayında gerçekleşen New York Fashion Week'e davet edilen Türk tasarımcıların arasında yerini aldı.
12 Şubat 2019'da, New York Fashion Week kapsamında defileye katılan Ece Kavran böyle bir platforma davet edilmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.
Farklı bir yüksek dikiş tekniği ile tasarlanan koleksiyonun tamamı elde dikildi. Tasarımcı bu koleksiyonu otobiyografik olarak tanımlıyor. Mimari çizgisini daha da ileri taşıyarak URUN bu koleksiyonda demir strüktürler ve alışılagelmemiş materyaller kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:14 Kaynak: Bültenler
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