Tasarımcı Ece Kavran New York Fahion Week'de Yer Aldı!

12 Şubat 2019'da, New York Fashion Week kapsamında defileye katılan Ece Kavran böyle bir platforma davet edilmiş olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Farklı bir yüksek dikiş tekniği ile tasarlanan koleksiyonun tamamı elde dikildi. Tasarımcı bu koleksiyonu otobiyografik olarak tanımlıyor. Mimari çizgisini daha da ileri taşıyarak URUN bu koleksiyonda demir strüktürler ve alışılagelmemiş materyaller kullandı.