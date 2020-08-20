Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı - Son Dakika

Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı

Tasarımcı Emre Erdemoğlu,2020-2021 sonbahar-kış koleksiyonunu "Beni Bağrına Bas" temasıyla Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı.

Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı, System.String[]

Tasarımcı Emre Erdemoğlu,2020-2021 sonbahar-kış koleksiyonunu "Beni Bağrına Bas" temasıyla Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında tanıttı. Tasarımcının erkek koleksiyonunu tanıttığı defilesinin sürprizi ise tasarımcının uzun zamandır sahne kostümlerini tasarladığı Murat Dalkılıç oldu.

Emre Erdemoğlu defilesinde podyumda yürüyen Murat Dalkılıç, 70'lerden ilham alınarak hazırlanan koleksiyondan mavi tonlarında kısa kolu üzerine ikinci bir uzun kolu olan gök mavisi bir takım ile podyuma çıktı. Defile finalinde de tasarımcı Emre Erdemoğlu ile birlikte selama çıkan ünlü şarkıcı, podyumdaki enerjisiyle dikkatleri topladı. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması'nda kazandığı ödül sonrasında moda dünyasında basamakları çok hızlı tırmanan Emre Erdemoğlu, koleksiyonuyla ilgili olarak, "Koleksiyonumda insan ilişkilerinin günümüzde geldiği son noktayı protest bir anlatımla ifade etmeye çalıştım. Duygunun, hissiyatın azaldığı bir dünyayı kabul etmeyip birbirimize daha sıkı sarılmamız gerektiğini farklı bir dille anlattım" dedi.

Pandemi nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleşen ve dijital olarak çekilen defile, 12-16 Ekim tarihleri arasında www.mbfwistanbul.com adresinde sanal etkinlik alanından izlenebilecek. 15'incisi gerçekleşecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), 12-16 Ekim tarihleri arasında Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile uluslararası dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek. Defile çekimlerine başlanan ilk dijital MBFWI'nin katılımcı tasarımcılarından Emre Erdemoğlu defilesinde Murat Dalkılıç da yer aldı. Defile çekimi ise Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

EMRE ERDEMOĞLU KİMDİR?

Emre Erdemoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Kariyerini yüksek lisans eğitimiyle sağlamlaştıran tasarımcı Haliç Üniversitesinde eğitim vermeye başladı. Birçok üniversitede seminer ve söyleşilere katıldı. İlk koleksiyonu "Sandık Lekesi" ile EİB Moda Tasarım Yarışması'nda 2.'lik ödülü aldı. Bunun üzerine ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Ardından İtalya'ya davet edilen tasarımcı ilk defilesini İtalya'da gerçekleştirdi. Yurt içi ve dışında çeşitli fuar ve organizasyonlarda yer alan Erdemoğlu, "Pitti İmagine Uomo" erkek moda fuarında son 5 sezondur koleksiyonlarını sergiliyor. 2012 yılında İtalya'da 5. defilesini gerçekleştiren Emre Erdemoğlu, son koleksiyonuyla ödüle layık görüldü. Aynı yıl "Emre Erdemoğlu" markasını kurdu. Çeşitli firmalara danışmanlık yapan Erdemoğlu, kendi adını taşıyan markasını "İstanbul Fashion Incube" bünyesinde satışa sundu. Ardından ikinci koleksiyonunu ilk kez Beymen Blender mağazasında satışa sunan tasarımcı, Vogue Italia'nın dikkatini çekerek Turkish Leather Brand ile ortak bir projede buluştu. Vogue Italia için 8 sayfalık özel bir moda çekimi gerçekleştiren Erdemoğlu, 2009-2017 yılları arasında çok sayıda tekstil firması için tasarım danışmanlığı yaptı. Tasarımcı, halihazırda kendi koleksiyonları dışında markalara koleksiyonlar hazırlıyor ve eğitimler veriyor.

(İHA)

Murat Dalkılıç, Mercedes Benz, İstanbul, Moda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı - Son Dakika
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