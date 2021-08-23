Üye Girişi
Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor

23.08.2021 17:42
Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor, System.String[]

Ayakkabı dünyasının son yıllarda parlayan isimlerinden tasarımcı Hüseyin İnce, yüzde 100 yerli üretime sahip ayakkabılarını Avrupa'ya da tanıtmak için hazırlığa başladı.

Ayakkabı dünyasının son yıllarda parlayan isimlerinden tasarımcı Hüseyin İnce, yüzde 100 yerli üretime sahip ayakkabılarını Avrupa'ya da tanıtmak için hazırlığa başladı.

Yüzde 100 yerli üretimle ayakkabı dünyasının son yıllarda parlayan ve Avrupa'ya da tanıtılmak üzere hazırlığa başlayan tasarımcı Hüseyin İnce, yüzde 100 kendi tasarımı olan ayakkabı modelleri ile popüler olmaya başlayarak, birçok ünlüye tasarımı kendisine ait ayakkabı modellerini yaptığını kaydetti. Kendi markası olan Sardinelli ile dünya piyasasına açılmayı hedeflediğini kaydeden İnce, markasının tasarım şeklini ve işleyişini açıkladı. İnce, "Her insanın ayakkabı seçimi birbirinden farklı. İhtiyaçlar, kombinlere uygunluk ve tasarım gibi detaylar insanların ayakkabı seçimlerini şekillendiriyor. Bu noktada, Sardinelli markası olarak bir ayakkabının tüketicilerin tüm beklentilerini karşılayacak kadar kaliteli olmasına önem veriyoruz. Takdir edersiniz ki, beğendiğiniz her ayakkabıyı almanız mümkün değil. Görsel olarak hoşunuza giden bir ayakkabının sağlık problemlerine yol açması söz konusu olabilir. Bu noktada, Sardinelli markasının ürünlerini gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü size herhangi bir sağlık problemi yaşatması mümkün değil. Sardinelli markası sayesinde hem rahat hem de doğal malzemelerden yapılmış ayakkabı modellerine sahip olabilirsiniz. Dar kalıplı, üstü basık ve yüksek topuklara sahip ayakkabılar sizin için kötü bir tercih olabilir. Bu özelliklere sahip ayakkabı modellerine kesinlikle yer vermiyoruz. Bunun yanı sıra, ayaklarınızın hava almasını sağlayacak türden ayakkabılar ilk tercihiniz olmalı. İşin bir de ekonomik boyutu var, yüzde 100 yerli üretime sahip olan, bin bir emek verdiğimiz ayakkabı modellerini çok uygun fiyatlarla alma şansınız olacaktır. Bir başka deyişle, hem kaliteli hem de uygun fiyatlı bir ayakkabı satın almak istiyorsanız ilk tercihiniz Sardinelli olmalı. İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde bünyemizde bulunan tüm ayakkabı modelleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Her şeyden önce, yeni sezon modellerine yer veriyoruz. Bu sayede, tüketicilerin seçim yapmasını kolay hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra, bilhassa genç erkeklerin tercihi olan sneaker ayakkabı modellerini de rahatlıkla bulabilirsiniz. Eva taban hakiki deri sneakers, neolit taban hakiki süet deri tokalı ayakkabı, eva taban süet spor ayakkabı, kauçuk eva taban hakiki süet deri ayakkabı ve daha birçok modele erişebilirsiniz. Casual kategorisinde de birbirinden güzel ürünler bulunuyor. Bilhassa neolit tabanlı ve hakiki süet deri ayakkabılar dikkat çekiyor. Ayrıca, bot kategorisinde de ayaklarınızı soğuk kış günlerinde sıcacık tutacak ayakkabı modelleri bulunuyor. Son olarak, vegan ve classic kategorilerimizi de mutlaka incelemelisiniz" dedi. - DİYARBAKIR

Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor

Hüseyin İnce, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz 18:58 Polise hakaret eden AK Partili Yılmaz'a parti yönetiminden de tepki geldi: AK Partili, vicdanları yaralamaz AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 18:48 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak 18:20 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor 18:00 VTK Volt Teknoloji Kolejleri'nden eğitimde yeni dönem! Teknoloji üreten gençler yetişiyor 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 17:47 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum 17:04 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi 16:39 5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. 16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.

Son Dakika Haberleri
18:56 Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı
18:48 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Afgan mülteci kampı" tepkisi: Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamalar yok hükmündedir
18:45 Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş
18:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu sene haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak
18:04 Çaykur Rizespor'a, Galatasaray'ın "Oğulcan Çağlayan" cevabı: İddialar tamamen gerçek dışıdır
17:54 Fatma Yasak'ı kaçıran boşanmak istediği eşi Alper Tasalı, tepkilerin ardından tutuklandı
17:50 Tiyatrocu, Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! 4 yıla kadar hapsi isteniyor
17:48 Antalya maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuna Fenerbahçe'den sert tepki! Yayıncı kuruluş topa tutuldu
17:46 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları
17:03 Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Ryan Donk, Kasımpaşa'yla anlaşma sağladı         
19:13
Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı Çaldığı hatalı düdük sonrası çok üzüldü! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yere attı         
18:57
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş         
18:46
Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa? Sağlık çalışanlarını darbeden şüpheli: Suçlu olan mı var yoksa?         
18:00
Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı Afgan göçmen bulunan tanıtım filmine tepki gelen YouTuber Oğuzhan Uğur'a soruşturma başlatıldı         
17:52
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
16:46
Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti         
16:27
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı         
16:05
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti Derisini yüzdüğü kedi ile yakalanmıştı! İfadesinde kullandığı sözler pes dedirtti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 19:24:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tasarımcı İnce, yepyeni ayakkabı modelleriyle yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement