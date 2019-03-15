Son Dakika Haberleri: Tasarımcı Selma Çilek Çiftçi: Moda Diye Bir Şeyi Üzerimize Geçirmemiz Yanlış

Tasarımcı Selma Çilek Çiftçi: Moda Diye Bir Şeyi Üzerimize Geçirmemiz Yanlış

2 saat önce

Türk moda dünyasının önde gelen isimlerinden Selma Çilek Çiftçi, markası 'Selma Çilek'in 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Paris Moda Haftası'nda tanıttı.

Türk moda dünyasının önde gelen isimlerinden Selma Çilek Çiftçi, markası 'Selma Çilek'in 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Paris Moda Haftası'nda tanıttı. Genç tasarımcı, bale konseptinden esinlenerek oluşturduğu koleksiyonunun ayrıntılarını euronews Türkçe ile paylaştı.…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/03/12/pa...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30 Kaynak: Youtube

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