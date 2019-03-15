Tasarımcı Selma Çilek Çiftçi: Moda Diye Bir Şeyi Üzerimize Geçirmemiz Yanlış
2 saat önce
Türk moda dünyasının önde gelen isimlerinden Selma Çilek Çiftçi, markası 'Selma Çilek'in 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Paris Moda Haftası'nda tanıttı.
Türk moda dünyasının önde gelen isimlerinden Selma
Çilek Çiftçi, markası 'Selma Çilek'in 2019 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Paris Moda
Haftası'nda tanıttı. Genç
tasarımcı, bale konseptinden esinlenerek oluşturduğu koleksiyonunun ayrıntılarını euronews Türkçe ile paylaştı.…
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30 Kaynak: Youtube
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