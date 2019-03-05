Tasarımda Sınıfta Kalan Akıllı Saat: Nubia Alpha
1 saat önce
ZTE'nin kardeş firması Nubia'nın bükülebilir OLED ekranlı akıllı saati Nubia Alpha'ya yakından baktık. Nubia, başarılı bir teknolojiyi vasat bir tasarım ile birleştirmiş diyebiliriz.
ZTE'nin kardeş firması Nubia'nın bükülebilir OLED ekranlı akıllı saati Nubia Alpha'ya yakından baktık. Nubia, başarılı bir teknolojiyi vasat bir tasarım ile birleştirmiş diyebiliriz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:39 Kaynak: Youtube
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