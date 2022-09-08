HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme! - Son Dakika
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HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme!

08.09.2022 19:59
HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme!

Tasarımı ve donanımı ile dikkat çekmeyi başaran düşük gecikmeli HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme videosu ile sizlerleyiz.

Tasarımı ve donanımı ile dikkat çekmeyi başaran düşük gecikmeli HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme videosu ile sizlerleyiz.

HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme!

HAKII ICE tasarımının buz sporlarından ilham aldığı söyleniyor. Hem şarj kutusu hem de kulaklıklar benzersiz bir görünüme ve hislere sahip. HAKII web sitesine göre, kulaklığın konsept aşamasından seri üretime geçmesi 10 ay sürdü.

Tasarımcılar, kasayı bir buz bloğuyla kaplanmış gibi göstermek istedi. Bunu çift vuruşlu kalıplama ve şeffaf malzemeler kullanarak başardılar.

HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme!

Yüksek geçirgenliğe sahip, buzla kapatılmış aerodinamik dokuya sahip taşınabilir şarj kutusu, sektördeki geleneksel tek malzeme standardı dışında şeffaf buzla yalıtılmış görünüm oluşturmak için yüksek geçirgen ve yüksek sıcaklığa dayanıklı iki tonolu renkli kompozit malzemesinden üretilmiş.

Yeni nesil Bluetooth 5.2 kablosuz teknolojisine sahip kulaklık 50 ms gecikme oranı ile önemli ölçüde optimize bir performans sunuyor.

HAKII Ice TWS kulaklık teknik özellikleri:

Bluetooth 5.2

Menzil: 10 metre

Ses kodeği: AAC/SBC

Hoparlör: 13 mm dinamik sürücüler

Çalma süresi: 7 saat (kulaklık) – 24 saat (şarj kutusu ile)

Şarj süresi: 1,5 saat (kulaklık) – 2 saat (kasa)

Su geçirmezlik: IPX4 (sadece kulaklıklar)

Bağlantı noktası: Type-C

Ağırlık: 4 gr (her bir kulaklık), 72 gr (şarj kutusu ile)

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HAKII ICE kablosuz TWS kulaklık inceleme! - Son Dakika

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