Son Dakika Haberleri: Tasarımın geleceği İnegöl’de konuşuldu

Tasarımın geleceği İnegöl’de konuşuldu

9 dakika önce

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen "I'm Design", yerli ve yabancı ünlü tasarımcıları mobilya sektörünün temsilcileriyle buluşturan söyleşiler bölümüyle sona erdi.

Tasarımın geleceği İnegöl’de konuşuldu, System.String[]
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ve 26 Şubat-2 Mart 2019 tarihlerinde organize edilen "I'm Design", yerli ve yabancı ünlü tasarımcıları mobilya sektörünün temsilcileriyle buluşturan söyleşiler bölümüyle sona erdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:40 

Ekonomi
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