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Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor - Son Dakika

Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor

26.11.2021 09:42
Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk, Sabahattin Ali'den Stefan Zweig'a toplamda 14 kitap kapağına renk verdi.

Yaşar Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk, Sabahattin Ali'den Stefan Zweig'a toplamda 14 kitap kapağına renk verdi. Tasarladığı kapak illüstrasyonlarının arasında babası Çetin Selçuk'un bir kitabı da bulunan Selçuk, çocukluk yıllarından beri her okuduğu hikaye ve romanı hayalinde görselleştirdiğini söyledi.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Sarp Selçuk, akademinin yanında çeşitli projelerle illüstrasyonlar yapmaya devam ediyor. Daha önce Hasankeyf Müzesi için illüstrasyon çalışmaları, reklam tasarımları ve mekan duvarı tasarımları yapan Selçuk, aynı zamanda kitap kapaklarına renk veriyor. Sabahattin Ali, Stefan Zweig, Franz Kafka, Goethe, Gogol ve babası Çetin Selçuk'un toplamda 14 kitabına kapak resimlemeleri yapan Selçuk, roman ve hikayelerin ilk cümlesinden son cümlesine kadar en etkileyici sahneyi kapağa yansıtıyor.

'HAYALİMDE GÖRSELLEŞTİRİYORUM'

Çocukluk yıllarından beri roman ve hikayeleri okurken hayalinde görsellerinin oluştuğunu anlatan Selçuk, "Sanki betimlemesi yapılan mekanlarda dolaşır, kitapta bahsi geçen kahramanlardan biri veya onu tanıyan biri olduğumu hayal ederdim. Kısaca söylemek gerekirse, benim her anlatılanı görsel olarak düşünmek gibi bir özelliğim var. Sanırım bu bir alışkanlık. Kitabın ilk sayfasının ilk cümlesinden, son sayfasının son cümlesine kadar aklımda oluşan en etkileyici sahneyi resimlerim genelde. Tabi resimlediğim o sahne benim aklımda oluşan sahnedir, belki başkasının aklında başka bir sahne oluşuyordur. Kitaplardan uyarlanan filmlerin birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratmasının sebebi de budur. Ben kitabı benim algıladığım kadar yansıtabilirim ve bunu yapıyorum" dedi.

'BİR KİTAPÇIDA SİZİ DURDURAN TASARIM İYİ TASARIMDIR'

Kapak tasarımlarını dijital olarak yaptığını söyleyen Selçuk, kapağının kitabı satın almada önemli bir belirleyici olduğunu aktararak, "Bir kitapçıda raflar arasında dolaşırken sizi durduran tasarım iyi tasarımdır. Sizi durduran tasarım, o kitabı elinize almanızı sağlar. Kitabı elinize aldıktan sonrası, kitabın içeriğine kalmıştır. Hem tasarım hem de içerik ilgi çekiciyse siz o kitapla kasaya doğru ilerlersiniz. Artık kitapçılar mümkün olduğunca kitapların ön kapaklarını okuyuculara göstermek için ellerinden gelen özeni gösteriyorlar. Sadece sırtını görerek kitap almak hedefe güdümlü gitmeyi gerektirir, yani alacağınız kitabın ismine zaten odaklısınızdır. Bu durumda tasarım bir detaya dönüşür. Kitap kapakları ille de resimli olmalı diye bir şey de yok. Çok sade grafik dil kullanılarak hazırlanmış çok etkileyici kitap kapakları da azımsanamayacak kadar çoktur. Ben şahsen, bir kitabın iki farklı yayınevinden iki farklı tasarımı varsa iyi olan tasarımlısını tercih ederim. Kesinlikle kitap kapağı tasarımına satın alırken dikkat edilmelidir. Kitap, görseliyle içeriğiyle bir bütün olmalıdır" diye konuştu.

'EN ÇOK ETKİLENDİĞİM YAZAR SABAHATTİN ALİ OLDU'

Resimlediği kitapların yazarlarından Sabahattin Ali'nin kendisindeki yerinin ayrı olduğundan bahseden Selçuk, "Hiçbirini diğerinden ayırmak istemem ama Sabahattin Ali'nin yeri bende ayrıdır. Sanırım aynı topraklar üzerinde yaşanmış hikayeleri dillendiriyor olması ve tabi ki çok iyi bir yazar olması, beni etkilemesindeki faktörler. Yaşadığımız topraklardan çok iyi sanatçılar çıkmıştır ama bu sanatçılar hep acılar içerisinde bırakılarak trajik hayatlar yaşamaya zorlanmışlardır. Sabahattin Ali de trajik yaşantısı ve üzüntü veren ölümü sebebiyle üzerinde çok düşündüğüm ve hüzünlendiğim yazarlardan birisidir" şeklinde konuştu.


Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor
Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor
Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor
Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor

Yaşar Üniversitesi, Sabahattin Ali, Selçuk, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tasarımlarıyla kitap kapaklarına renk veriyor - Son Dakika


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