Tasarımlarıyla Uzaydan Gelmiş Hissi Yaratan 7 Tır Konsepti

Tırlar, 1896 yılında Alman devi Daimler tarafından tasarlanan ilk tırdan bugüne kadar, oldukça büyük bir değişim geçirdiler. Volvo, Mack, Iveco gibi köklü tır üreticilerinin bulunduğu pazara Tesla gibi yenilikçi firmaların da giriş yapmasıyla yeni tır konseptleri de ortaya çıkmış oldu.Uzun yol sevenlerin hayallerini süsleyeceğini düşündüğümüz tır konseptlerini derlediğimiz bu yazımızda, gelecekten gelmiş gibi görünen 8 farklı tır konseptini sizler ile paylaşacağız. Euro Truck Simulator hayranlarının büyük bir heyecanla inceleyeceği listemize gelin birlikte göz atalım.1. Volvo/ Super TruckÜrettiği güvenli otomobiller ile adından söz ettiren Volvo'nun 2016 yılında ortaya çıkardığı Super Truck Konsepti, yakıt verimliliği konusunda oldukça iddialı. Yakıt verimliliği için 4 temel unsura odaklanan Volvo, geliştirilmiş aerodinamik, daha iyi yol tutuşu, hibrit güç aktarım sistemi ve sürücü destek sistemi ile beklenilenin oldukça üstünde bir performans sunuyor.Hava sürtünmesini azaltmak için özel dokunuşların yapıldığı tasarımda yük taşımak için kullanılan arka kısım, normalden 2 ton daha hafif olduğu için düşük yakıt tüketimi ve yüksek taşıma gücü vadediyor. Volvo'nun Super Truck isimli tırının, yalnızca bir konsept olduğunu belirtelim. Şirketin Super Truck için hazırladığı tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.2. Mack/ AnthemAmerikan efsanesi Mack tarafından üretilen 2017 yılında üretilen Anthem, tamamen sürücü odaklı olarak tasarlanmış bir tır. Aerodinamik gövde tasarımıyla yüksek performans veren araç, aynı zamanda iç tasarımıyla yüksek oranda konfor sunuyor. Yakıt verimliliği konusunda da iddialı olan Mack Anthem, sağlam görüntüsüyle güven veriyor.Sürücüler için konforlu ve güvenli bir yolculuk olması için her ayrıntının düşünüldüğü tırda uçak kokpitini andıran ilginç bir panel tasarımı bulunuyor. Mack Anthem'in içinde bulunmanın nasıl bir his olduğunu öğrenmek isteyenler için, resmi internet sitesinden sanal gerçeklik videosu ile tırı gezme fırsatı sunan Mack'in sitesine buradan erişebilirsiniz. Ayrıca Mack'in Anthem için hazırladığı tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz:3. Walmart/ WaveABD'nin perakende devi Walmart, Tesla'nın Semi isimli tırlarına destek vermeden önce kendi tır tasarımları üzerine yoğunlaşmıştı. Wave adındaki konsept aracın prototipi, birçok yatırımcının desteğiyle birlikte 2014 yılında üretilmişti. Hibrit güç aktarım sistemi ve elektrikli motoru ile verimlilik konusunda iddialı olan Wave'de ağırlığı azaltmak için karbon fiber malzemeden yararlanılmıştı.Walmart'ın amacı aslında tır üretmek değildi, ürünlerini taşırken yakıttan tasarruf etmekti. Tesla'nın Semi projesinin açıklanmasıyla Wave'e gerek kalmadığını düşünen Walmart, filosunu Tesla'nın Semi tırları ile güçlendireceğini duyurmuştu. Walmart'ın Wave tır konsepti hakkında hazırladığı tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.4. Mercedes-Benz/ Urban eTruckMercedes'in günümüzdeki tırlara alternatif olması için 2016 yılında ortaya attığı Urban eTruck konsepti, adeta uzaydan gelmiş bir tır gibi görünüyor. Tamamen elektrikle çalışan eTruck, ilk olarak Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarı'nda tanıtılmıştı. Fuarın en dikkat çeken aracı olan eTruck, Mercedes-Benz'in bir diğer tır konsepti Future Truck 2025'ten de izler taşıyordu.Aerodinamik tasarımıyla yakıt tasarrufu sağlayan tırda, aynalar yerine kameralar kullanılmıştı. 200 km menzili olduğu açıklanan elektrikli tır, yüksek teknolojisi sayesinde filo sahiplerine oldukları yerden tırın birçok özelliğini yönetme imkanı tanıyordu. 2026 yılına kadar seri üretime alınması beklenen eTruck hakkında hazırlanan tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.5. Iveco/ Z-TruckTırlarda otonom sürüşe geçişi hedefleyen Iveco'nun 2016 yılında tanıtılan Z-Truck isimli tırı, neredeyse sıfır CO2? emisyonu için optimize edilmiş bir tır olma özelliğini taşıyor. Etkin ve önleyici güvenlik önlemleriyle kaza oranlarını sıfırlamayı hedefleyen Iveco, Z-Truck'ta sürücünün kendini evinde hissedebilmesi için özel bir kabin tasarımı kullanıyor.Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ile çalışan Z-Truck'ın bir depoyla 2.200 km yol alabildiği söyleniyor. Yakıt tasarrufu sağlamak için özel bir enerji sistemi kullanan tırın tasarımı da oldukça ilginç. Bünyesinde katlanabilir yatak, duş, mutfak ve lavabo bulunduran Z-Truck hakkında hazırlanmış tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.6. Tesla/ SemiTesla'nın tır piyasasına iddialı bir şekilde girmesini sağlayacak tamamen elektrikli tırı Semi, ilginç tasarımıyla kendine hayran bırakıyor. 800 km menzili olduğu açıklanan tır, dizel motorlu tırlardan daha güvenli ve daha verimli yolculuklar sunabilmek için tasarlandı. 2017 yılında tanıtılan ve bu yıl üretimine başlanması beklenen Semi'ye Tesla, 1 milyon mil boyunca garanti sağlayacağını açıkladı.Darbeye dayanıklı ön camıyla sürücü güvenliğini üst düzeye çıkaran Semi'de, sürücüler için tasarlanan kabin, harika bir tasarıma sahip. Tam ortada konumlandırılan sürücü koltuğu, bugüne kadar üretilen araçlardan farklı bir deneyim sunacak. Kör noktaları görebilmek için sürücünün her iki tarafında da konumlandırılan ekranlar, sürüş güvenliğini üst düzeye çıkaracak. Elon Musk'ın Semi'yi tanıttığı lansman görüntülerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.7. Mercedes-Benz/ FT 2025Mercedes-Benz tarafından 2014 yılında tanıtılan FT 2025 konsept tırı, oldukça farklı bir tasarıma sahip. Otonom sürüş özelliğiyle yaya trafiğini, bisikletleri ve sabit nesneleri algılayabilen teknoloji harikası tırda 3 boyutlu kameralar ve radarlar kullanılıyor. Lüks ve verimliliği aynı anda sunması planlanan FT 2025'te aynalar yerine kameralar kullanılıyor.İç tasarımıyla da dikkat çeken tırda, sürücü koltuğu 180 derece dönme özelliğine sahip. Yakıt tasarrufu ve emisyon konularında iddialı olan FT 2025'in kaza önleyici sistemleri, sürüş güvenliğini de üst düzeye çıkarıyor. Otonom sürüş moduna göre araç önündeki LED ışıkların renklerinin değiştiği FT 2025 hakkında hazırlanan tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.Gelecekten gelmediklerine zor ikna olduğumuz tır konseptlerini sizler ile paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Sizce en etkileyici konsept hangisi? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Otomobiller ve tırlar hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : )