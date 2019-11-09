Son Dakika Haberleri: Tasarladığı logo ile Türk öğrenci birinci oldu
Son Dakika Güncel Tasarladığı logo ile Türk öğrenci birinci oldu

Tasarladığı logo ile Türk öğrenci birinci oldu

6 saat önce

Türkiye, Yunanistan ve Romanya'dan 3 okul arasında yürütülen erasmus projesi logo yarışmasının birincisi Türk öğrenci oldu.

Tasarladığı logo ile Türk öğrenci birinci oldu, System.String[]

Türkiye, Yunanistan ve Romanya'dan 3 okul arasında yürütülen erasmus projesi logo yarışmasının birincisi Türk öğrenci oldu.


Tokat'ta, Erasmus okul değişimi ortaklıkları projesi kapsamında koordinatör okul olarak Plevne Anadolu Lisesi'nde "Kitaplarımızı paylaşıyoruz, kültürümüzü şekillendiriyoruz" başlıklı 13 ay sürecek bir "Kitap ve kültür" temalı proje başlatıldı. Proje sorumlusu Şehriban Yeşil, üç ortak ülkeden üçer adet seçilen logo resimlerini sosyal medyada isimsiz yayınlayarak anket üzerinden oylamaya sundu. Logo resmi yarışmasının birincisi Türkiyeyi temsil eden 11. sınıf öğrencisi Alperen İçmez olarak seçildi. Başarılı öğrenciye öğretmenleri tarafından kitap hediye edildi.


Yeşil, proje süresince Yunanistan ve Romanya'nın ortaklıkları ile her ay bir Türk, bir Yunan ve bir Rumen yazarın yada şairin çevrilmiş kitapları toplamda 3 kitap okunmakta olduğuna dikkat çekerek, "Proje sayesinde öğrencilerin 10 günde bir kitap bitirme alışkanlığı kazanmasının yanı sıra kitaplar ve yazarlar hakkında daha bilinçli olmakta ve diğer kültürler ile kaynaşma şansı elde etmektedirler. Yapılan ve yapılacak etkinliklerin İngilizce sunulmasından dolayı da yabancı dili pratik etme şansını elde etmektedirler" diye konuştu. - TOKAT

Erasmus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:22 Kaynak: İHA
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