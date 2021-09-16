Üye Girişi
Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak - Son Dakika

Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak

16.09.2021 00:57
Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak, System.String[]

Samsun'da 55 yaşındaki Olgun Aydoğan, engelli bireyler için basit kullanılabilirliği olan 20 kilogram ağırlığında şarj istasyonu tasarladı.

Samsun'da 55 yaşındaki Olgun Aydoğan, engelli bireyler için basit kullanılabilirliği olan 20 kilogram ağırlığında şarj istasyonu tasarladı.

Olgun Aydoğan yaptığı tasarımdan maddi bir beklenti içinde olmadığını ve artık engelli bireylerin araçlarıyla konser, etkinlik gibi yerlere tereddüt etmeden gidebileceğini söyledi.

2017 yılından günümüze kadar geçen süreçte engelli vatandaşlar için Türkiye'de 2 binin üzerinde akülü araç hibe ettiğini belirten gurbetçi Olgun Aydoğan, bu kez ise yolda kalma tehlikesi yaşayan engelliler için mini bir şarj istasyonu tasarladı. Sadece 20 kilo ağırlığında ve kolay kurulumu olan cihaz birçok engelli vatandaşı şimdiden sevindirdi. Özellikle Samsun'da kurulan şarj istasyonlarında makara sistemi olmasından dolayı çabuk bozulduğunu dikkat çeken Olgun Aydoğan, "Samsun'da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark ve konser alanlarına rahatlıkla gidecekler" dedi.

"Çok kişiye sordum, hepsinin derdi aynı"

Engelli araç kullanan bireylerin dışarıdaki en büyük sorunlarından birinin şarj konusu olduğunu ifade eden Olgun Aydoğan, "2017 yılının Aralık ayından bu yana kadar aşağı yukarı 2 bin tane akülü engelli araç dağıttık. Tamamını hibe ettik. Bu kardeşlerimizin en büyük sorunlarında birisi evden çıktıklarında yolda aküleri bittikleri zaman ne yapacaklar. Şarj cihazları oluyor ama takacak soket veya priz bulamıyorlar. Bazı belediyelerimiz kurdu. Bu kurulan sistemler makara sistemi olduğu için zamanla bu sistemler tamamen bozuluyor ve yerlerde sürünüyor. Çok maliyeti olmayan belediyelerin kendi bünyelerinde yapabilecekleri çok basit bir aparat tasarladım. Aşağı yukarı 20 kilodur. Bundan belirli bir bölgeye konulursa örneğin Samsun'da 20-25 tane bölgeye konulursa bu kardeşlerimiz hiç korkmadan Batıpark, Doğupark, etkinlik alanlarına rahatlıkla gidebilecekler. Bazı aküler 4-5 saat gidiyor. Ürünün tasarımı tamamen bana ait. Güzel bir şekilde geliştirdik ve hiçbir şekilde ticari, maddi bir beklentim yok" diye konuştu.

"Evden korkarak çıkıyoruz"

2011 yılında geçirdiği iş kazası sonucunda akülü sandalyeye bağlı kalan Davut Demirtaş, "Akülü sandalyeye bağlı kaldıktan sonra biz ayrı bir dünyanın insanı olduk. Aküler bittiği zaman bir yere çıkamıyoruz. Şarj bittiği zaman şarj istasyonu bulamıyoruz. Acaba düğüne gitsek, sahile gitsek eve çıkabilir miyiz korkusu yaşıyoruz. Bunun için şarj istasyonları bize sıkıntı oluyor. Genellikle kabloları da dışarda kaldığı zaman eziliyor. Olgun Bey'in geliştirdiği cihaz bizim için çoğaltılırsa çok iyi olur. Düğün salonları olsun, toplu taşıma merkezleri olsun, kafeler olsun bu gibi yerlerde bu cihazlar olduğu zaman engelliler akşamları çıkabilir. Evden korkarak çıkıyoruz. Cihazı denedim. Kullanımı çok kolay" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Aydoğan, Engelli, Tragger, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı 23:51 Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak 23:32 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak
Selçuk Bayraktar 23:14 Selçuk Bayraktar "Yapılamaz" denileni nasıl başardı? İşte tarihi hamlenin hikayesi Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir 22:43 Sergen Yalçın kaybedilen Dortmund maçı sonrası çok umutlu: Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor 22:08 Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor
Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi 20:52 Son Dakika: Türkiye'de 15 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti 28 bin 224 yeni vaka tespit edildi EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı 20:34 EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları PSG, Club Brugge duvarına çarptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları         
00:57
Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç! Manchester City, sahasında RB Leipzig'i 6-3 mağlup etti         
00:33
Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler Hedeflerinde para işlemi yapanlar var! Bir telefonla kredi kartından 40 bin TL çektiler         
23:43
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in derin yırtmaçlı pozu dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı         
22:31
Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti Sağlık Bakanı Koca: Okullarda ilk hafta sorunsuz geçti         
21:22
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti         
16:41
Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü Kız kardeşinin paylaştığı videoda gördüğü 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat dövdü         
14:47
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu Ünlü oyuncu Merve Oflaz sosyeteye gelin gidiyor! Damadın ailesiyle akşam yemeğinde buluştu         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 01:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Tasarladığı şarj istasyonu ile akülü araç kullanan engellilere umut olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement