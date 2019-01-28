Son Dakika Haberleri: Tasarladık, Ürettik ve Ödüllendirildik!

Tasarladık, Ürettik ve Ödüllendirildik!

29 dakika önce

Türkiye'nin porselen gururu Porland, Amerika'da IHA Fuarı'nın düzenlediği GIA (Global Innovation Awards) yani Küresel İnovasyon Ödülünü kazandı…

Tasarladık, Ürettik ve Ödüllendirildik!, System.String[]

1976 yılından bugüne sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen porselen üreticilerinden biri olan Porland, Şikago'da IHA'nın (International Housewares Association) düzenlediği fuarda, Türkiye'yi temsilen önemli bir ödüle hak kazandı. Dünyanın önde gelen ödüllerinden biri olan ve ev ürünleri perakende sektöründeki genel mükemmellik, inovasyon ve yaratıcı görsel düzenleme konularını onurlandıran, GIA (Global Innovation Awards) yani Küresel İnovasyon Ödülü, Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Şikago fuarında Porland'a takdim edilecek.

GIA ödüllerinin başlangıcı olan 2000 yılından bu yana, 47 ülkeden; 430 markanın, perakende mağazacılık alanında aldığı bu ödül; ürünlerin tasarımından, üretimine; mağaza konseptinden, ürünlere; inovatif süreçlerden, görsel çalışmalara kadar olan tüm süreçleri kapsayan, oldukça kapsamlı bir ödül.

Bilecik'te kendi tesislerinde, porselen üretiminin yanı sıra ürün gamındaki ev gereksinimine yanıt verebilen "Masaüstü, Mutfak, Ev-dekor, Tekstil ve Banyo" kategorilerindeki ürünleriyle de müşterilerin her türlü alışveriş gereksinimine cevap veren; bakış açısında sanatın ve yeniliğin önemli bir yere sahip olduğu Porland, tasarıma ve tasarımcıya verdiği değer ile de her sezon özellikle masa üstü trendlere ve gastronomiye yön veren önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların meyvesini, kazandığı bu ödülle toplayan Porland; 1.600'ü aşkın çalışanı, 40bin m2 konsept mağazaları, yılda yaklaşık 70 milyon adet üretimi, 370 bin m2 üretim tesisleri ile gerek yurt içinde gerek yurt dışında tanınan, takip edilen, inovatif yaklaşımları ve vizyonu ile çığır açan bir dünya markası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:45 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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