Tasarladıkları İHA'yla TEKNOFEST'te birincilik hedefliyorlar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrenciler, tasarladıkları İHA ile 17-22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde birincilik hedefliyor.

Lisans ve yüksek lisansta okuyan 5 öğrenci, yer istasyonuyla 10 kilometrelik menzile sahip, bin fite kadar irtifa alan, tasarımı, üretimi ve montajını kendilerinin yaptığı İHA'yla üniversitelerini Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te temsil edecek.

Öğrenciler, ikinci kez katılacakları yarışmadan birincilikle dönmek istiyor.

İHA takım kaptanı ve yüksek lisans öğrencisi Mehdi Serdar Balçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'e geçen sene sabit ve döner kanatlı İHA'larla katıldıklarını söyledi.

Daha önce TÜBİTAK'ın elektromobil yarışmalarında yer aldıklarını da belirten Balçın, "Elektromobil ekibimizle insansız hava araçları yarışmasına katılmaya karar verdik. Bu sene yarışmada ikinci yılımız. Sabit kanatlı bir aracımız var, mini İHA sınıfına giriyor. Her sene TÜBİTAK'ın yarışmalarda belirlemiş olduğu şartlara göre İHA programlıyoruz ve üretiyoruz. Bu sene yarışmada taktiksel yük bırakma görevlerimiz var. Bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Balçın, çalışmaların başarıyla devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Aracımız 2 kilogram ağırlığında. Yer istasyonumuzla 10 kilometreye kadar menzilimiz var, bin fite kadar da irtifa alabiliyoruz. Eklediğimiz bataryalarla 45-60 dakika arasında uçuş menziline göre performans alıyoruz. Yarışma şartlarına göre çalışmamızı yapıyoruz. Rektörümüz başta olmak üzere bölümdeki hocalarımız çok büyük destek verdi. İHA'nın tasarımı hem elektronik hem de yapısal olarak tamamen bize ait. Tüm bileşenleri kendimiz tasarlıyoruz, temin ediyoruz ve üniversitedeki laboratuvarımızda üretiyoruz. Bu sene, yaptığımız denemeler doğrultusunda derece bekliyoruz, gönlümüzden birincilik geçiyor."

Ümit Kılıç da İHA'da elektrik, elektronik, yazılım ve pilotluk kısmıyla ilgilendiğini dile getirerek, "Birçok yarışmaya katıldık. Hedeflerimizi daha ileri taşıma yönünde çalışıyoruz." dedi.