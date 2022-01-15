TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan 63 öğrenci, Erzurum'da uygulanmak üzere birbirinden ilginç park projeleri tasarladı. Öğrencilerin, kent merkezinde inceledikleri alana göre tasarladıkları parkları belediye başkanlarına sunacaklarını belirten Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özer, İnsanlar artık parklar sıradan olunca AVM'lere gitmeyi tercih ediyor. Birbirinden ilginç farklı parklarla insanları parklara çekmeye çalışacağız dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan 63 öğrenci, Yakutiye ilçe belediyesinin tematik park tasarımı talebi üzerine ilçe genelinde çalışma başlattı. İlçenin park yapımına uygun alanları inceleyen öğrenciler, daha sonra Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özer ve akademisyenlerin danışmanlığıyla park tasarımına başladı. Üniversitesi tasarımcılar, parklarında çocuk ve gençlerin yanısıra yaşlıları da düşündü. Piksel, illüzyon, lego, klavye, gezegen, müzik, masal, biyogenetik, origami ve daha bir çok konuda park tasarlayan öğrenciler, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özer ve akademisyenlerden tam puan aldı.

Peyzaj mimarlığının 32 senelik köklü bir bölüm olduğunu belirten Prof.Dr. Serkan Özer, Ürettiğimiz ilmin çevremize faydalı olmasını istiyor, bölgemize, ülkemize faydalı şeyler yapalım, uygulayalım diye düşünüyorduk. Yakutiye Belediyesi'nden 3 konuda tematik park projesi istendi. 63 öğrencimizle farklı konularda tematik park çalıştık. Farklı fikirler olsun, Türkiye'de mümkünse olmayan, dünyada olmayan konular olsun, ilgi çeksin istedik. Sadece Erzurum'dan değil, il dışından gerekirse dünyanın çeşitli bölgelerinden insanları çekebilmek amacıyla farklı tasarımlar yaptık. İçerisinde fütüristik, zaman, gelecekle ilgili hareketlilik içeren, ışıklarla ilgili, legolarla, endemik bitkilerle koku bahçeli, çok farklı fikirlerde çalışmalar yaptık. Sonuçlarını belediyeye sunacağız. Beğenilen 3 tasarımı ilçede uygulayacaklar diye konuştu.

AVM'LERDEN PARKA ÇEKECEĞİZ

Bölüm olarak sıradan parklar yerine özgün, farklı parklar yapmak istediklerini ifade eden Özer, İnsanlar artık parklar sıradan olunca özellikle gençler AVM'leri tercih ediyor. Farklı şeyler yapıp, insanları parklara çekmeye çalışacağı. Günümüzde AVM'ler çok farklı bir boyutta. Erzurum'un da kış memleketi olduğunu düşünürsek AVM'ler ilgi görüyor. Ancak yapacağımız farklı tasarımlardaki parklarla eminim ki belirli zamanlarda bu tip yerlere insanlarımızı çekeceğimizi düşünüyorum dedi.

İLLÜZYON TASARIMLI PARK

İllüzyon tasarımlı parkıyla dikkat çeken Gizem Soğukpınar, çalışmasını Tasarlanan parkta kullanılacak her donatı elemanı illüzyon efekti üstüne hazırlandı. Özel olarak tasarlanan bank sistemleri, dönme efektli pergola tasarımı, özel çim alanlar tasarlanan her bölgesinde ziyaretçiye illüzyon deneyimi yaşatacak ifadeleriyle anlattı.

Pikselleri kullanarak park tasarlayan Edanur Karaca, teknoloji çağı sebebiyle çalışmasını yaptığını belirtirken, gezegenler ismini verdiği park tasarımını anlatan Gizem Dedeoğlu, Rakım sebebiyle Erzurum, yıldızların rahatlıkla görülebildiği bir şehir. Onun için gezegenleri tercih ettim. Gezegenlere uygun alanlar tasarladım ve isimlerini verdim dedi.

Defne Kumaş, incelediği alanın ince ve uzun olması sebebiyle klavye şeklinde tasarladığını belirtirken, Şüheda İnmen ise peyzaj çalışmasında Erzurum'da yetişen bitki ve meyveleri kullandığını söyledi.