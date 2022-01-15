Üye Girişi
TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER - Son Dakika

TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER

15.01.2022 09:56

ATATÜRK Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan 63 öğrenci, Erzurum'da uygulanmak üzere birbirinden ilginç park projeleri tasarladı.

ATATÜRK Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan 63 öğrenci, Erzurum'da uygulanmak üzere birbirinden ilginç park projeleri tasarladı. Öğrencilerin, kent merkezinde inceledikleri alana göre tasarladıkları parkları belediye başkanlarına sunacaklarını belirten Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özer, İnsanlar artık parklar sıradan olunca AVM'lere gitmeyi tercih ediyor. Birbirinden ilginç farklı parklarla insanları parklara çekmeye çalışacağız dedi.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Bölümü 3'üncü sınıfta okuyan 63 öğrenci, Yakutiye ilçe belediyesinin tematik park tasarımı talebi üzerine ilçe genelinde çalışma başlattı. İlçenin park yapımına uygun alanları inceleyen öğrenciler, daha sonra Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özer ve akademisyenlerin danışmanlığıyla park tasarımına başladı. Üniversitesi tasarımcılar, parklarında çocuk ve gençlerin yanısıra yaşlıları da düşündü. Piksel, illüzyon, lego, klavye, gezegen, müzik, masal, biyogenetik, origami ve daha bir çok konuda park tasarlayan öğrenciler, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Özer ve akademisyenlerden tam puan aldı.

Peyzaj mimarlığının 32 senelik köklü bir bölüm olduğunu belirten Prof.Dr. Serkan Özer, Ürettiğimiz ilmin çevremize faydalı olmasını istiyor, bölgemize, ülkemize faydalı şeyler yapalım, uygulayalım diye düşünüyorduk. Yakutiye Belediyesi'nden 3 konuda tematik park projesi istendi. 63 öğrencimizle farklı konularda tematik park çalıştık. Farklı fikirler olsun, Türkiye'de mümkünse olmayan, dünyada olmayan konular olsun, ilgi çeksin istedik. Sadece Erzurum'dan değil, il dışından gerekirse dünyanın çeşitli bölgelerinden insanları çekebilmek amacıyla farklı tasarımlar yaptık. İçerisinde fütüristik, zaman, gelecekle ilgili hareketlilik içeren, ışıklarla ilgili, legolarla, endemik bitkilerle koku bahçeli, çok farklı fikirlerde çalışmalar yaptık. Sonuçlarını belediyeye sunacağız. Beğenilen 3 tasarımı ilçede uygulayacaklar diye konuştu.

AVM'LERDEN PARKA ÇEKECEĞİZ

Bölüm olarak sıradan parklar yerine özgün, farklı parklar yapmak istediklerini ifade eden Özer, İnsanlar artık parklar sıradan olunca özellikle gençler AVM'leri tercih ediyor. Farklı şeyler yapıp, insanları parklara çekmeye çalışacağı. Günümüzde AVM'ler çok farklı bir boyutta. Erzurum'un da kış memleketi olduğunu düşünürsek AVM'ler ilgi görüyor. Ancak yapacağımız farklı tasarımlardaki parklarla eminim ki belirli zamanlarda bu tip yerlere insanlarımızı çekeceğimizi düşünüyorum dedi.

İLLÜZYON TASARIMLI PARK

İllüzyon tasarımlı parkıyla dikkat çeken Gizem Soğukpınar, çalışmasını Tasarlanan parkta kullanılacak her donatı elemanı illüzyon efekti üstüne hazırlandı. Özel olarak tasarlanan bank sistemleri, dönme efektli pergola tasarımı, özel çim alanlar tasarlanan her bölgesinde ziyaretçiye illüzyon deneyimi yaşatacak ifadeleriyle anlattı.

Pikselleri kullanarak park tasarlayan Edanur Karaca, teknoloji çağı sebebiyle çalışmasını yaptığını belirtirken, gezegenler ismini verdiği park tasarımını anlatan Gizem Dedeoğlu, Rakım sebebiyle Erzurum, yıldızların rahatlıkla görülebildiği bir şehir. Onun için gezegenleri tercih ettim. Gezegenlere uygun alanlar tasarladım ve isimlerini verdim dedi.

Defne Kumaş, incelediği alanın ince ve uzun olması sebebiyle klavye şeklinde tasarladığını belirtirken, Şüheda İnmen ise peyzaj çalışmasında Erzurum'da yetişen bitki ve meyveleri kullandığını söyledi.

TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER
TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER
TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER

YORUMLAR
500

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Yakutiye, İllüzyon, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER - Son Dakika


Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı         
10:00
Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi         
09:52
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf! Şen kardeşler cinayetinde kan donduran itiraf!         
21:28
Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor Eski başkan 2,5 milyon dolara almıştı, yeni başkan 1,5 milyon dolara satıyor         
17:14
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine iyi haber! Maaşınızı hafta sonu veya resmi tatilde de alabileceksiniz!         
15:55
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi Torrent, Muslera'nın biletini kesti yerine PSG'den Sergio Rico'yu istedi         
11:54
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08

Son Dakika Haberleri
09:59 Ahıra giren çiftçi, yavru ineğinin sürekli bayıldığını görünce ne yapacağını şaşırdı
09:58 Seçimlere girecek 24 parti Resmi Gazete'de yayımlandı! Sarıgül ve İnce'ye büyük şok
09:52 Alzheimer olan balerin, yıllar önce dans ettiği şarkıyı duyunca herkesi büyüledi
09:51 Lüks evlerin olduğu mahalleyi mesken tutan hırsızlar suçüstü yakalandı
09:07 Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
09:06 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni ayrıntılar! KCK heyetine girip 1 dakikada vekil adayı olmuş
09:05 Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu
09:01 Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 10:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: TASARLADIKLARI PROJELERLE GENÇLERİ AVM'LERDEN PARKLARA ÇEKECEKLER - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement