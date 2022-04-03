Tasarladıkları protezle uzuv kaybı yaşayan hayvanların yaşam kalitesini artırıyorlar - Son Dakika

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) akademisyenleri tarafından 3D yazıcıyla tasarlanan protezler, doğuştan ya da sonradan uzuv kaybı yaşayan sahipsiz hayvanları hayata bağlıyor.

BAİBÜ Eğitim Fakültesinde Dr. Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Curaoğlu ve mühendis Kamil Atay, 2020 yılında hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, doğuştan ya da sonradan bir uzvunu kaybeden sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmak için 3D yazıcıyla filament (3 boyutlu yazıcılarda parça imal etmek için kullanılan ham madde) kullanarak protez tasarımına başladı.

Kendilerine gelen talepleri değerlendiren akademisyenler, veteriner hekim danışmanlığında sahipsiz hayvanların eksik uzuvları için ölçü aldıktan sonra 3D yazıcıyla uygun protezi yapıyor.

Salgın nedeniyle bir süre ara verdikleri üretime devam ederek şu anda kadar Bolu, Bursa, Burdur, Konya ve Çanakkale gibi illerde 10'dan fazla kedi ve köpeğe protez desteği sağlayan akademisyenler, ellerindeki 3D yazıcının ebatlarını büyüterek daha fazla hayvana yardımcı olmak istiyor.

"Bütün süreçler ücretsiz şekilde tarafımızdan karşılanıyor"

Dr. Öğretim Görevlisi Ceren Mutluer, AA muhabirine, Dr. Öğretim Üyesi Orhan Curaoğlu ve mühendis Kamil Atay ile 3 boyutlu yazıcıyla sahipsiz hayvanlar için protez tasarlamaya karar verdiklerini söyledi.

Mutluer, bu süreçte dekanlığın ve fakültenin de kendilerine destek olduğunu belirterek, "Fakültemizde bulunan cihazla her bir hayvan için gerekli ölçümleri yaparak protez bacak üretmeye devam ediyoruz." dedi.

Protez tasarım sürecine ilişkin bilgi veren Mutluer, şunları kaydetti:

"Hayvanseverler, üniversitemizin kurum sayfasından köpek ya da kedilerinin fotoğraflarını atıp ne gibi yardım alabileceklerini soruyorlar. Biz de hayvanın ampute olan kısmı ve sağlam bacağıyla ilgili bir ölçüm istiyoruz. Standart bir ölçüm aracı geliştirdik. Ölçümler geldikten sonra bir veteriner hekimden fikir alarak hayvanın vücut yapısına uygun bir tasarım gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bütün süreçler ücretsiz bir şekilde tarafımızdan karşılanıyor. Sadece farklı bir kente gönderilecekse kargo masrafını karşı taraf karşılıyor."

Mutluer, Bolu'nun yanı sıra Bursa, Burdur, Konya, Çanakkale çok sayıda ilden protez desteği talebi aldıklarını, şu ana kadar 10'dan fazla kedi ve köpeğe tasarladıkları protezleri uyguladıklarını anlatarak, yazıcının belirli ebatlarda protez tasarım imkanı sunması nedeniyle bazı talepleri karşılayamadıklarını ifade etti.

Daha çok sahipsiz hayvana yardımcı olmak istediklerini ancak imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle belirli ölçülerin dışında protez yapamadıklarını anlatan Mutluer, "Bir hayırsever bize daha büyük bir cihaz bağışlarsa ya da filament desteği sunarsa çalışmamıza her aşamasıyla devam etmek istiyoruz. Ayrıca aynı nedenlerle yabani hayvanlara ebatsal olarak çok uygun bir proje gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

"Bir parçanın üretimi 8 ila 24 saat sürebilir"

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Orhan Curaoğlu ise bu sosyal sorumluluk projesine daha çok teknik anlamda destek verdiğini söyledi.

Ceren Mutluer'in önderliğindeki projede 3D yazıcının kullanımı ve modellemeyle ilgili çalışma yaptığını aktaran Curaoğlu, "İletişim konusunu Ceren hoca takip ediyor. Biz de teknik altyapı ve projenin sürdürülebilirliğiyle alakalı gayret sarf ediyoruz. Projenin yapım süreci tek seferde olan bir şey değil. Birçok deneme yapılıp ölçümlerin alınmasının ardından defalarca aynı ürün üzerinde çalışılmasını gerektiren bir süreç. Bu nedenle minimum bir parçanın üretimi 8 ila 24 saat sürebilir." diye konuştu.