Tasarladıkları robotla Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu - Son Dakika
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Tasarladıkları robotla Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

23.03.2022 09:38
Tasarladıkları robotla Türkiye şampiyonu olan öğrencilerin hedefi dünya şampiyonluğu

İstanbul'da düzenlenen "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası"nda tasarladıkları robotla birinci olan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencileri, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

İstanbul'da düzenlenen "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası"nda tasarladıkları robotla birinci olan Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi öğrencileri, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Lisenin robotik takımı 19-20 Mart'ta Doğa Koleji Büyükçekmece Kampüsü'nde gerçekleştirilen şampiyonada elde ettikleri şampiyonlukla mayısta ABD'de düzenlenecek VEX Robotics World Championship'te Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ABD'de 800 takımın yarışacağı şampiyonada ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek isteyen öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgisayar öğretmeni Sedat Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileriyle yaptıkları 5 aylık çalışmanın karşılığını yarışmada aldıklarını söyledi.

Robotu geliştirme ve yarışmaya hazırlanma sürecinde her şeyi kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan Eren, "Öğrencilerimiz gece, hafta sonu çalıştılar. Türkiye şampiyonasında finale kadar etap etap gelerek sıralama turlarını namağlup tamamlayıp şampiyon olduk. Öğrencilerimiz, ülkemizi ABD'de yapılacak dünya finallerinde temsil edecek." dedi.

Eren, katıldıkları yarışmada, iki takımın belli bir hedef doğrultusunda en yüksek puanı toplamaya çalıştığını aktardı.

"Dünyada en geniş katılımlı robot turnuvası"

Bu tür yarışmaların öğrencilerin kodlamaya, yazılıma ilgisini artırdığını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Yarışma ortamında genellikle özel okullar oluyor çünkü maliyetli bir süreç. Bir devlet okulu olarak Türkiye şampiyonasını kazanmamız gerçekten şaşırtıcı oldu. Finallerde 42 takım vardı, 4 takım ABD bileti kazandı. Biz de bu takımlardan bir tanesi olduk. ABD'de yapılacak dünya şampiyonasına 800 takım katılacak. Dünyada en geniş katılımlı robot turnuvası, rekorlar kitabına da girmiş durumda."

Takımın kaptanı Büşra Gülen de emeklerini karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

"Dünya şampiyonasına katılmayı zaten hedefliyorduk. Gerçek olması hayal gibiydi ama oldu çok mutluyuz." diyen Gülen, şöyle konuştu:

"Hepimizde güzel bir heyecan var. Dünya şampiyonasından boş dönmek istemiyoruz. Orada da güzel bir final oynamak istiyoruz. Her şekilde bir ödül ile dönmek isteriz. Her seferinde tema değişiyor. Her sene o temaya yönelik en iyi robotu yapmaya çalışıyoruz. Bu seneden sonra başka bir tema açıklanacak. Ona uygun bir robot ile başka bir şampiyonaya daha gitmeyi istiyoruz. Takımımızın çoğu mühendis olmayı hedefliyor. Gelecekteki becerilerimizi temellendirdiğimizi düşünüyoruz. Herkesin burada kendine bir şeyler kattığını söyleyebilirim. O yüzden çok faydalı oluyor."

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Kaynak: AA

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