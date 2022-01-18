TASARLAYACAKLARI 6 MOTORLU İHA İLE DÜNYA ÜNİVERSİTELERİYLE YARIŞACAKLAR - Son Dakika

ATATÜRK Üniversitesi ATA-UAV takımı ABD'nin Maryland Eyaleti'nde haziran ayında yapılacak İHA yarışmasına katılacak. Takım olarak yarışa katılacakları 6 motorlu İHA'nın tasarım ve yapımını yapan öğrenciler, 71 üniversite arasından finale kalmayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Bozkurt danışmanlığında 8 öğrencinin katılımıyla ATA-UAV takımı oluşturuldu. Kaptanlığını bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Ramazan Harmaner'in yaptığı aynı bölümden Berfin Sayılır, Mehlika Ferda Topal, Rıdvan Çartı, elektrik elektronik mühendisliğinden Muhammed Işık, Mahmure Güler, makine mühendisliği bölümünden Murat Yıldız ile Yusuf Akın'dan kurulan ATA-UAV, 15-18 Haziran tarihleri arasında Amerika'nın Maryland Eyaleti'nde düzenlenecek 'İnsansız Hava Araçları Yarışması'na katılacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 71 üniversitenin yeralacağı yarışma için hazırlıklarını sürdüren ATA-UAV takımı, tasarımın ve imalatını kendilerinin yapacağı 6 motorlu İHA ile yarışma jürisinin karşısına geçecek.

Atatürk Üniversitesi Kampüsündeki Teknokent'te çalışmalarını sürdüren ATA-UAV takımı, yarışacakları İHA'yı tasarlıyor. İHA'nın yapımı konusunda kendi aralarında görev bölümü yapan öğrencilere Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Bozkurt da yardımcı oluyor. ATA-UAV takım kaptanı Ramazan Harmaner, İHA'nın tasarımından montaj aşamasına kadar kendilerinin yapacağını söyledi. Takım olarak hazırlık çalışmalarının iyi gittiğini belirten Harmaner, yarışmada da iddialı olduklarını belirtti.

ATA-UAV takımına danışmanlık yapan Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Bozkurt, 15-18 Haziran 2022 tarihlerinde Amerika'nın Maryland Eyaleti'nde gerçekleşecek 'İnsansız Hava Araçları' yarışmasına kabul edildi. Dünyanın çeşitli üniversitelerinden 71 takımın katılacağı bu önemli yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yarışmada verilen görevleri başarıyla yerine getirip ülkemize güzel bir sonuçla dönmeyi amaçlıyoruz dedi.