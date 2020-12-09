"Tasarlayarak adam öldürme" suçundan 9 yıldır aranan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Açıklamada, Bitlis ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, aranan kişilere yönelik çalışma yürütülüyor.

Van 'da 2011 yılından bu yana "tasarlayarak adam öldürme" suçundan aranan şüpheli, Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yakalandı.

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