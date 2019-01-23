Son Dakika Haberleri: Tasarruf Akademi İstihdam Oluşturuyor

Tasarruf Akademi İstihdam Oluşturuyor

1 saat önce

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faizsiz finans sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirterek, Tasarruf Akademi'nin inovatif ve sürdürülebilir eğitimleriyle iş gücündeki boşluğu doldurmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Tasarruf Akademi İstihdam Oluşturuyor, System.String[]
Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faizsiz finans sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını da beraberinde getirdiğini belirterek, Tasarruf Akademi'nin inovatif ve sürdürülebilir eğitimleriyle iş gücündeki boşluğu doldurmaya kararlı olduğunu bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, sektörde faizsiz çözümlerin ön plana çıktığı dönemde, yenilikçi anlayışları tercih edenlerin sayısının giderek arttığını belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında sürekli büyüyen şube ağına her geçen gün farklı lokasyonlarda yeni şubeler eklediklerini bildiren Çiftçi, yüzlerce kişiye istihdam ile birlikte emlak ve inşaat sektörüne sağladıkları kazanımlarını vurguladı.

Çiftçi, yalın ve modern eğitim yöntemleri ile aday ve mevcut çalışanların kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine olanak sağlayan Birevim çatısı altındaki Tasarruf Akademi'nin bir okul niteliği taşıdığını kaydetti.

2018 yılının sonu itibarıyla bünyesinde 700 kişiyi yetiştiren Tasarruf Akademi ile bu sayının her geçen gün durmadan artmasını amaçladıklarına belirten Çiftçi, "Bugün hızla büyüyen faizsiz finans sektörü, yetişmiş eleman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Tasarruf Akademi'nin inovatif ve sürdürülebilir eğitimleriyle iş gücündeki boşluğu doldurmaya kararlıyız. Nitelikli çalışanları sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Aday çalışanlarımız için planladığımız ortalama bir ay süren eğitim programı sonrasında ise başarıyla tamamlayanlara Birevim'de iş garantisi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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