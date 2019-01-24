Tasarruf Akademi İstihdam Oluşturuyor

Büyüyen faizsiz finans sektörü ise iş olanağı sunmaya devam ediyor. Özgün finansal çözüm anlayışıyla uzun vadede nitelikli çalışanlar da yetiştirerek sektöre yön veren Birevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; 60'a ulaşan şube sayısı ve yılın 365 günü markanın çatısı altında eğitim ve gelişim vadeden Tasarruf Akademi ile geleceğin sektörü ve mesleği için iş gücü oluşturduklarına değiniyor.

Son zamanlarda konkordato talep eden şirketlerin arasında inşaat şirketlerinin sayısındaki artış dolaylı yoldan sektördeki işsizlik oranındaki yükselişini de gözler önüne seriyor. Faizsiz çözümlerin ön plana çıktığı bu dönemde, yenilikçi anlayışları tercih edenlerin sayısı ise giderek artıyor.

Çiftçi, Türkiye'nin dört bir yanında sürekli büyüyen şube ağına her geçen gün farklı lokasyonlarda yeni şubeler eklediklerinden bahsederek, o bölgeden yüzlerce kişiye istihdam ile birlikte emlak ve inşaat sektörüne sağladıkları kazanımlarını vurguluyor.

Emlak sektöründe bir ilk…

Yalın ve modern eğitim yöntemleri ile aday ve mevcut çalışanların kariyerlerine ve kişisel gelişimlerine olanak sağlayan Birevim'in çatısı altındaki Tasarruf Akademi bir okul niteliği taşıyor.

2018 yılının sonu itibariyle bünyesinde 700 çalışan yetiştiren Tasarruf Akademi ile bu sayının her geçen gün durmadan artması amaçladıklarına dikkat çeken Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; "Bugün hızla büyüyen faizsiz finans sektörü, yetişmiş eleman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Tasarruf Akademi'nin inovatif ve sürdürürebilir eğitimleriyle iş gücündeki boşluğu doldurmaya kararlıyız. Nitelikli çalışanları sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Aday çalışanlarımız için planladığımız ortalama bir ay süren eğitim programı sonrasında ise başarıyla tamamlayanlara Birevim'de iş garantisi veriyoruz." diyerek ülke ekonomisine katkı ve daha fazla istihdam sağlayabilme yolunda güçlü adımlarla ilerlediklerini bildiriyor.