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Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız yaşamını yitirdi

20.01.2022 12:48

Denizli'de birlikte geldikleri apartta, tasarruf ampulüyle uyuşturucu partisi yapan gençlerin gecesi faciayla sonlandı. Aniden fenalaşarak hayatını kaybeden genç kızın iki arkadaşı gözaltına alındı.

21 yaşındaki Ayşegül Meci, gece saatlerinde erkek arkadaşı M.A. ve arkadaşı Ş.K. ile beraber otomobille Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde bir aparta geldi. Burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre takıldıktan sonra apartta geceyi beraber geçirdi.

AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ

Ertesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek yere yığıldı. Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci'nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gençlerin partisi faciayla sonuçlandı! Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin arından ortaya çıkacak.

Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gençlerin partisi faciayla sonuçlandı! Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız hayatını kaybetti
Gençlerin partisi faciayla sonuçlandı! Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız hayatını kaybetti
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Uyuşturucu, Pamukkale, Otopsi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tasarruf ampulüyle uyuşturucu aldılar, genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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