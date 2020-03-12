Tasarruf AŞ, Bahar Kampanyasıyla isteyeni ev ve araba sahibi yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tasarruf AŞ, Bahar Kampanyasıyla isteyeni ev ve araba sahibi yapıyor - Son Dakika Ekonomi

Tasarruf AŞ, Bahar Kampanyasıyla isteyeni ev ve araba sahibi yapıyor

6 saat önce

Tasarrufa dayalı finansman sektöründe hizmet veren Tasarruf AŞ, Bahar Kampanyası ile müşterilerine hizmet bedelinde indirim avantajı ve erken teslim imkanı sunuyor.

Tasarruf AŞ, Bahar Kampanyasıyla isteyeni ev ve araba sahibi yapıyor, System.String[]

Tasarrufa dayalı finansman sektöründe hizmet veren Tasarruf AŞ, Bahar Kampanyası ile müşterilerine hizmet bedelinde indirim avantajı ve erken teslim imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mart ayı boyunca geçerli olacak Bahar Kampanyası ile ev sahibi olmak isteyenlere farklı, araç sahibi olmak isteyenlere farklı avantajlar içerdiği bildirildi.

Şirket yetkilileri, Bahar Kampanyası sayesinde Tasarruf AŞ müşterilerinin hizmet bedeli indirimi ve erken teslim avantajına sahip olacaklarını belirtti.

Tasarruf AŞ'nin yaptığı açıklamalara göre Bahar Kampanyası, kampanya için özel hazırlanan Grup Tasarruf Planlarında uygulanacak ve hizmet bedeli peşin ödenen projelerde geçerli olacak.

Ayrıca, peşinatı bulunan müşterilere peşinatları oranında ek hizmet bedeli indirimi uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tasarruf AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman, Tasarruf AŞ olarak içinde bulundukları sektöre yenilik ve kolaylık getirerek daha çok kişinin rahat bir şekilde ev ve araba sahibi olmalarını istediklerini belirtti.

Narman, "Bunun için her an yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Bahar Kampanyasıyla birlikte müşterilerimizin bu güzel mevsimde evlerini, arabalarını almaları için yeni bir çalışma başlattık. Tüm müşterilerimiz faydalanabilsin isteriz. Yanı sıra bildiğiniz gibi önümüzde yaz mevsimi var. Bu mevsim genelde düğün zamanlarıdır. Evlenecek çiftlere de "Bahar Kampanyası" avantajı ile yeni hayatlarına kiracı olarak başlamaları yerine ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Narman, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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