Tasarruf AŞ, büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Tasarruf AŞ, büyümeye devam ediyor

6 saat önce

Tasarrufa dayalı finansman sektöründe sigorta güvencesi sağlayan tek şirket Tasarruf AŞ, oluşturduğu güven sayesinde büyümeye devam ediyor.

Tasarruf AŞ, büyümeye devam ediyor, System.String[]

Tasarrufa dayalı finansman sektöründe sigorta güvencesi sağlayan tek şirket Tasarruf AŞ, oluşturduğu güven sayesinde büyümeye devam ediyor.

Tasarruf AŞ'den yapılan açılamaya göre, tasarrufa dayalı finansman sektörünün sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen tüm insanların yaşadığı güven sorununu azaltmak, sektörün en önemli ihtiyaçlarından biri olurken, özellikle ev ya da araba sahibi olmak isteyen kişilerin ödemelerinin herhangi bir güvence altında olmaması, sektör adına bir eksiklik olarak görülüyor.

Tasarruf AŞ, sektörün ihtiyaç duyduğu bu eksikliği HDI Sigorta ile yaptığı iş birliği ile giderdi. Bu sayede tasarrufa dayalı finansman sektöründen yararlanmak isteyen insanlara, güven problemi olmadan hizmet alma imkanı sunuluyor.

Sunduğu güven, Tasarruf AŞ'nin büyümesindeki en önemli etken


Tasarrufa dayalı finansman sektöründen yararlanmak isteyen insanların sorduğu soruların başında "Ödediğimiz paralar nasıl güven altında olacak?" sorusu geliyor. Tasarruf AŞ, HDI Sigorta ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde sektörde bir ilk olan Tasarrufum Güvende Sigortası'nı müşterilerinin hizmetine sundu. Tasarruf AŞ'nin sektörde ilk ve tek olan bu sigorta hizmeti sayesinde insanların yaşadığı güven problemine de alternatif bir çözüm yolu sunulmuş oldu.


Sektörde, 10. ayının içinde bulunan Tasarruf AŞ, verdiği sigorta teminatına bağlı güven sayesinde hızla büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar 6 ilde, toplamda 11 şube ile faaliyet gösteren Tasarruf AŞ, bugün açılışını gerçekleştirdiği Kayseri şubesi ile hizmet verdiği şube sayısını 12'ye yükseltti ve Türkiye'de pek çok insana ulaşmaya yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik uygulama


Tasarruf AŞ'nin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik "Online Tasarruf Uzmanı" uygulaması ile şubede sunulan tüm hizmetler, ev konforunda, şirketin resmi web sitesinden (www.tasarruf.com.tr) rahatlıkla alınabiliyor. Uygulamanın, başta Almanya ve Hollanda olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları tarafından da memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor.

Bugüne kadar 80 binin üzerinde müşteriye dokunan Tasarruf AŞ, pek çoğu için kolaylıkla ödeyecekleri aylık taksit fırsatlarıyla umut ışığı oldu ve kiracılıktan ev sahipliğine ulaşmalarını sağladı.

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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