Tasarruf AŞ, ev sahibi olmak isteyenlere alternatif çözümler sunuyor - Son Dakika

Tasarruf AŞ, ev sahibi olmak isteyenlere alternatif çözümler sunuyor.

Tasarruf AŞ'den yapılan açıklamada, Türkiye'de geçen yılın son 6 ayında faiz oranlarının yükselişinin gayrimenkul ve otomotiv sektöründe durağan yönlü bir etki oluşturduğu belirtilerek, tasarrufa dayalı finansman sektörünün ivme kazanmasının durgunluk etkisini bir nebze olsun azalttığı kaydedildi.

Tasarrufa dayalı finansman sektörüne 2019 yılında 15'e yakın şirketin katıldığı bildirilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılında da bu artış devam edecek gibi görünüyor. 2019 yılında sektöre 'merhaba' diyen şirketler arasında Tasarruf AŞ, HDI Sigorta ve Turkcell dijital iş servisleri ile yaptığı çözüm ortaklığı ile tüm şirketlerin dışında büyük fark oluşturdu. Müşterilerinin beklentilerini karşıladı ve yeni bir müşteri grubunu da sektöre kazandırdı. Tasarruf AŞ, küçük ödeme seçenekleri bulunan kampanyaları, müşterilerinin ödemelerini sigorta ile teminat altına alan Tasarrufum Güvende ürünü ve veri güvenliği sağlayan altyapısı ile sektöre ön yargı ile bakan pek çok kişinin ev sahibi olmak için adım atmasına vesile oldu. Birçok insan ev veya araba sahibi olmak için faiz ve peşinat ödemek zorunda olmadığını duyurmuş oldu. Tasarruf AŞ'nin kampanyalarında, faiz giderinin ortadan kalkması ile kişiler daha az ödeyerek daha hızlı ev sahibi olabiliyor."

Açıklamada, asgari ücretle çalışanlar, emekliler veya memurların Tasarruf AŞ'nin tüm gelir sınıflarına hitap eden ödeme seçenekleriyle ev veya araba alabilecek duruma gelebildiği aktarılarak, "Bankalarda sunulan kredi hizmetinden farklı olarak, faiz ödemediğiniz bu modelde kredi puanı gibi bir şart da aranmamaktadır. Bankaların 200 bin liralık kredi için 5 yıllık bir planda ortalama 270 bin lira geri ödeme istedikleri günümüz şartlarında, Tasarruf AŞ ile 200 bin liralık bir ev için ödediğiniz toplam ücret ortalama 219 bin lira civarındadır. Bu şekilde ev sahibi olmada alternatif bir çözüm sunan Tasarruf AŞ, insanları kiracılıktan kurtarırken, kazandıkları aylık ücretin miktarına bakmaksızın hizmet vermeye devam etmektedir. Böylece dar gelirli kesimin de ev veya araba sahibi olmasına imkan tanımaktadır." denildi.

Tasarruf AŞ, Türkiye'deki tasarruf oranı artışına da katkıda bulunuyor

Açıklamada, 2002 yılında Türkiye'deki kiracılık oranının yüzde 18,7 iken, bugün bu oranın yüzde 28,5'lere tırmandığı ve bu artışın her geçen gün devam ettiği belirtilerek, "Kiracılığın artmasının arkasındaki en temel sebep, insanların ev sahibi olacakları kadar maddi güce sahip olmamalarıdır. Tasarruf AŞ'nin sunduğu ödeme seçenekleri ile dar gelirli bir çalışanın ev veya araba sahibi olması mümkün hale gelmektedir. Tasarruf AŞ, ev veya araba sahibi olmak isteyen herkese aylık sadece 404 TL'den başlayan taksitlerle bile ev sahibi olma imkanı sunmaktadır. Bir plana dahil olup ödemelere başlayan bir kişi, en geç 3,5 yıl sonra kendi evine taşınmış olabiliyor. Ayrıca, düzenlenen erken teslim çekilişleri sayesinde ilk ayda bile ev sahibi olma imkanı sunulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Tasarruf AŞ'nin, müşterilerinin gelirinin az ya da çok olmasını önemsemeden, ev veya araba sahibi olmak isteyen herkese finansman desteği sağlamaya ve ülkedeki kiracılık oranını düşürmeye yönelik çalışmalarına devam ettiği, bunun yanı sıra Türkiye'deki tasarruf oranı artışına da katkıda bulunduğu bildirildi.