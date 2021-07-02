Tasarruf finansman modeli güçlü ve şeffaf firmalara yola devam edecek - Son Dakika

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, "Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli, uluslararası standartlara kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Akbal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan tasarruf finansman modelinde son dönemece girildiğini belirten Akbal, yasal düzenleme ile devlet kontrolüne intibak sağlamak için nisan ayında BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'inin yeterliliği karşılamadığını anımsattı.

FuzulEv olarak iki seneden bu yana yasanın çıkması için Hükümet nezdinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Akbal, "Çünkü yeterli sermaye gücü ve şeffaflığı olmayan bir çok şirket sisteme girmişti. Şimdi BDDK'nın titiz çalışmasıyla birlikte bizim gibi güçlü ve şeffaf şirketler intibaka hak kazanacak ve vatandaş için de risk kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Akbal, tasarruf finansman modelinin Türkiye için çok değerli olduğunu ve BDDK'nın intibak sürecinde çok titiz ve dikkatli davrandığını vurguladı.

Yeterince sermayesi güçlü olmayan ya da şeffaflık konusunda BDDK'nın onayını alamayan şirketlerin elenmesi ile yalnızca Türkiye'de değil uluslararası piyasalarda da tasarruf finansman modeline olan itibarın artacağını aktaran Akbal, BDDK intibak sürecine başvuru yapan şirketlerin her yönüyle titizlikle incelendiğini ve uluslararası standartlara uygun olanlarla yola devam edileceğini bildirdi.

Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yetkililer şirketlerin her türlü alanda sürdürülebilirliğine baktılar ve 21 şirketin devam edemeyeceğine karar verdi. Bankalar gibi sınırlı sayıda güçlü firma ile yola devam etmek gerekti. Bunu sağlayamayan arkadaşlarımız tasfiye sürecine girecekler. Kalan güçlü ve şeffaf firmalar ile süreç devam edecek. Yola devam eden firmalarla tasarruf finansman modeli, uluslararası standartlara kavuşmuş olacak. Tasarruf finansman modeline dahil olan 350 bin katılımcının yüzde 10'u tasfiye olan firmalar bünyesinde bulunuyor. Söz konusu tasfiye edilen şirketler yeni olduğu için vatandaşların bunlara çok fazla ödeme yaptıklarını düşünmüyoruz. BDDK'nın bu tasfiye edilen şirketlerdeki müşterileri, yola devam edecek güçlü şirketlere yönlendirmesi söz konusu olabilir. İlerleyen günlerde detaylar netlik kazanacaktır."