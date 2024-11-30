Tasarruf Finansman Sektörüne Nitelikli İstihdam: Sinpaş, Yapı Tasarruf Sandığı İle Geleceğin Yeteneklerine Kapı Açılıyor

Advertorial Bülten

Sinpaş güvencesiyle hayata geçen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, şubeleşmeye yönelik yeni yatırımlarının yanı sıra, gençlerin kariyer gelişimine yönelik programlarıyla da dikkat çekiyor.

"Sektörde sürdürülebilir bir büyüme elde etmek istiyoruz"

Sektörde en önemli sorunlardan birinin, nitelikli insan kaynağının eksikliği olduğunu belirten Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemesiyle birlikte, sektörde birçok şirket kapandı. Bu nedenle, sektörde yoğun bir insan kaynağı hasarı meydana geldi. Tam da bu noktada, bizim 'Genç Yeteneksin' kariyer programımız devreye giriyor. Bu program ile sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada, büyüme odaklı bir strateji benimsemek yerine, sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi öncelikli hedefimiz haline getiren bir yaklaşım benimsiyoruz. Ancak; bugün aktif olarak 73 şubeye sahip olmak, aynı zamanda 1000'e yakın personeli istihdam etmek anlamına geliyor. Bunun için arka planda ciddi bir insan kaynağı planlaması yapıyoruz. Dolayısıyla, nitelikli insan kaynağını yetiştirerek sektörde sürdürülebilir bir büyüme elde etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İstihdama güçlü bir destek sağlamaya devam ediyoruz"

2024 yılı bütçe hedefleri doğrultusunda dengeli ve sağlıklı büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Onarlı, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketimiz, 30 Eylül 2024 itibarıyla aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 229 arttırarak 2.261.842.667 TL'ye yükseldi. Bir önceki yıl 147.479.911 TL olan özkaynaklarımız ise yüzde 238 oranında artarak 498.155.826 TL'ye ulaştı. Ayrıca, sadece aktif büyüklük olarak değil çalışanlarımıza verdiğimiz değer ile nitelikli insan sermayesine de yatırım yapıyoruz. Sinpaş Holding kurum kültürünün etkili bir şekilde transfer edilmesini sağlamak amacıyla, hem online hem de özel etkinlik içerikleriyle hazırlanan toplantılarda "Değerler Akademisi"ni hayata geçirdik. Katılımcılarına zengin bir bilgi ve deneyim paylaşımı ortamı sunan Değerler Akademisi, özel vakaların derinlemesine çalışıldığı, vizyonumuza uygun inovatif fikirlerin şekillendirildiği bir platform. Açık ve yatay iletişimin güçlü bir şekilde desteklendiği bu ortamda, başarılı ilk 25 kişi birebir görüşmeler aracılığıyla fikirlerini özgürce ifade etme imkanı buluyor. Akademi bünyesinde geliştirilen önemli çıktılardan biri ise 2025 yılında hayata geçirilecek olan

mobil uygulamamız."

"Hedefimiz, güçlü bir ekiple doğru şekilde büyümek"

2024 yılı 3. çeyreği itibarıyla Erzincan, İstanbul Fatih, Aksaray, Rize ve İzmir Bornova şubeleriyle 44 şehirde 74 şubeye ulaştıklarını belirten Merve Onarlı, "Son dönemde yapılan yönetmelik değişiklikleri ve mevcut ekonomik konjonktürün getirdiği krediye ulaşımın zorluğu ve faizlerin yüksek olması tasarruf finansman sektörünün büyümesinde en büyük etken olarak öne çıkıyor. Bugün aktif büyüklüğü 48 milyar TL'ye sahip, hızla büyüyen tasarrufa dayalı finansman sektöründe başarılı bir büyüme ivmesi yakalamaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, güçlü bir ekiple doğru şekilde büyümek" dedi.