"Tasarruf finansman şirketleri bir ay içinde BDDK'ya başvurmalı" - Son Dakika

"Tasarruf finansman şirketleri bir ay içinde BDDK'ya başvurmalı"

12.03.2021 13:51

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine, bir ay içinde "uygunluk ya da tasfiye" için "bir ay içinde BDDK'ya başvurun" çağrısı yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine, bir ay içinde "uygunluk ya da tasfiye" için "bir ay içinde BDDK'ya başvurun" çağrısı yaptı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, 7292 sayılı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı ve "Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketleri, 6361 sayılı 'Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu' kapsamında Kurumumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır" denildi.

Yasada, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin bir ay içinde BDDK'ya başvurmak ve durumlarını "yasaya uygun hale getireceklerine" ya da müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan "tasfiye olacaklarına" ilişkin bir plan sunmak zorunda oldukları anımsatılan açıklamada, bu nedenle tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların "7 Nisan'a kadar aşağıda yer verilen bilgi ve belgelerle, kanun hükümlerine intibak etmek ya da tasfiye olmak üzere" BDDK'ya başvurmak zorunda oldukları vurgulandı ve şöyle denildi: "Zira mevcut durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/veya alacakları bulunan ancak belirtilen tarihe kadar Kurumumuza henüz başvuru yapmamış olanlar hakkında Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir."Kanunun Geçici 7 nci maddesi kapsamında Kurumumuza başvuracak şirketler, verecekleri dilekçe ile birlikte Ek'te yer alan formata uygun belgeleri noter onaylı şekilde;İntibak veya iradi tasfiye planını,Bilgi formunu,Tasarruf finansman faaliyetinde bulunduklarına dair beyanı,Sürecin tamamlanacağına ilişkin yönetim kurulu taahhüdünü,Ortaklarına ait beyanname ve taahhütlerini,Üst düzey yöneticilerine ait beyannameyi,

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi ile yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesini sunacaklardır."


Türkiye, Gazete, TBMM, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Tasarruf finansman şirketleri bir ay içinde BDDK'ya başvurmalı' - Son Dakika Ekonomi


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