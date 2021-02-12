Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi - Son Dakika

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi

12.02.2021 12:37
Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, System.String[]

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi.

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması sayesinde sektörde yeterli sermayesi olan firmaların faaliyet göstereceğini ve mağduriyetlerin önüne geçileceğini bildirdi.

Kolo, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren ve dün TBMM Başkanlığı'na sunulan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Yasa teklifine göre şirketlere yönelik 100 milyon liralık sermaye şartı getirileceğini anımsatan Kolo, sektöre vatandaşın ilgisinin büyük olduğunu, bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısının hızla arttığını aktardı.

Kendileri gibi kurumsal firmaların vatandaşın zarar görmesinden endişe ettiğini ve her zaman "bizi denetleyin" dediklerini anlatan Kolo, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun süredir beklediğimiz adım atıldı. Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra geleceğe daha sağlam adımlar atacağız. Avrupa ülkelerinde Bauspar Yapı Tasarruf firmaları artık Türkiye'de bizler için tasarruf finansmanı olarak işlemde olacak."

Kolo, yasa çalışmalarında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Türkiye, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! "Sıramı bekleyeceğim" diyen Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı Yanlışlıkla kürdan yutan Demet Şener ölümden döndü Başkan Soyer, hortumun vurduğu bölgede: Akla hayale gelmeyecek bir tabloyla karşı karşıyayız Roma'nın Kolezyum'una benzeyen 1800 yıllık gladyatör alanı arkeoloji dünyasına bomba gibi düştü İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yargılanacak Simpsonların yeni kehaneti herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüs aşısını da bildiler Meteoroloji'den İstanbul'da başlayan kar yağışıyla ilgili yeni açıklama: 5 gün boyunca devam edecek Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü
Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek Messi, İspanya'ya son sözleşmesi için toplam 370 milyon euro vergi ödeyecek         
12:24
ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi ABD'de 130 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi         
12:02
Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu Cinayet mi intihar mı? Kapıyı çilingirle açan ekipler genç çifti kanlar içinde buldu         
11:33
Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi Martin Linnes'in sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi         
11:31
İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi İntihar girişiminde bulundu, kendisini ikna eden polislerden maske istedi         
10:53
Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti Dev kıyma makinesine kolunu kaptıran kadın, hayatını kaybetti         
10:21
Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ, Mavi Vatan ile buluştu Türkiye'nin ilk silahlı deniz aracı ULAQ, Mavi Vatan ile buluştu         
09:55
Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, arabada aşk pozu verdi         
09:38
İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldü         
09:19
Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı Kylie Jenner, cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı         
09:09
Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek Dev markaların Türkiye'deki üretim hamlesi, cep telefonu fiyatlarını yarı yarıya düşürecek         
08:59
İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı İzmir'deki hortum felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
08:46
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı Hande Erçel'in duş sonrası ıslak saçlı paylaşımı olay yarattı         
23:18
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 12:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei