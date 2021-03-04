Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - Son Dakika

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

04.03.2021 21:01
Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi., System.String[]

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. - Son Dakika


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