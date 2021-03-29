Tasarruf Finansman Yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi - Son Dakika

Tasarruf Finansman Yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi

29.03.2021 12:59
Tasarruf Finansman Yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi, System.String[]

Tasarruf Finansman Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle yasanın çıkması için uzun yıllar büyük çaba sarf eden, sektörün kurucusu merhum iş adamı A. Emin Üstün'ün hayali gerçeğe dönüştü.

Tasarruf Finansman Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle yasanın çıkması için uzun yıllar büyük çaba sarf eden, sektörün kurucusu merhum iş adamı A. Emin Üstün'ün hayali gerçeğe dönüştü.

Temelleri faizsiz Elbirliği Sistemi ile 1991 yılında atılan ve o günden bugüne yasal zemine oturtulması beklenen faizsiz finansman sistemi, 4 Mart'ta mecliste kabul edilen kanunla yasal statüye kavuştu. Sistemin doğmasını sağlayan ve bugün bir sektör haline gelmesinde büyük pay sahibi olan Türkiye'nin sayılı girişimcilerinden merhum iş insanı A. Emin Üstün'ün kanunun çıkmasında yıllarca gösterdiği büyük çabalar da karşılığını bulmuş oldu. Yasal denetimle sistemin tercih edilebilirliğinin ve ülke ekonomisine katkılarının artacağını öngörerek yasalaşma sürecine duyulan ihtiyacı o dönemlerde dile getiren Üstün, yaşanabilecek bir suiistimale mahal vermemek adına bu sistemin yasalaşarak işin ehli kişilerce yapılması gerektiğini vurgulamıştı. Üstün, sistemin konvansiyonel yöntemlere karşı ev ve araç sahibi olmak isteyen binlerce kişiye alternatif sunduğunu ifade ederken yasal bir zeminde hizmet verecek sistemden milyonlarca kişinin faizsiz bir şekilde istifade edebileceğini o günlerde yaptığı pek çok basın açıklamasında dile getirmişti.

En büyük arzusu sistemin devlet güvencesine alınmasıydı

Yaptığı açıklamalarda her yıl on binlerce kişinin istifade ettiği faizsiz Elbirliği Sistemi'nden yasal düzenleme ile yüz binlerce kişinin faydalanabileceğini vurgulayan Üstün, o dönemde yaptığı açıklamalarında şöyle demişti:

"Sistemin düzgün bir şekilde ve aksamadan işleyebilmesi için firmaların sermaye gücünün olması bu işin yapı taşlarından biridir. Ticaret kanununda yer edinmek suretiyle sistemin kendine has yapısı korunarak bu sistem denetim altına alınırsa herkesin yapabileceği bir iş olmamış olur. 1990'lı yılların başında bu işe başladığımızda tek firmaydık. Özellikle 2016'dan sonra firma sayısında artışlar oldu. Sektördeki bu firma artışları ve artışlardaki bu istikrarsızlık, düzenlemeye ihtiyaç olduğunu açıkça gösteriyor. Devletimizin yetkili mercileri tarafından sistemdeki boşlukların tespit edilip sistemin dinamiklerine uygun bir elbise dikilmesiyle faizsiz sistem yasal bir hale gelebilir. Bizler de bu konuda edindiğimiz tecrübeleri yetkili mercilerle birçok kez paylaştık. Sistemin işleyişini, başarısını, katkılarını aktardık. Birçok kez yaptığımız bu görüşmelerden sonra devlet yetkililerimizin dikkatini çektik ve sektörün disipline edilmesi için attığımız ilk adımlar sonuç bulmaya başladı. Yapılacak bu düzenleme ile birlikte milyonlarca vatandaşımız güvenle, faizsiz bir şekilde ev veya araç sahibi olabilir."

Tasarruf finansman yasası çabalarının karşılığı oldu

Üretim, yatırım ve istihdam alanlarında yatırımlara imza atan Üstün, 90'lı yılların zorlu şartlarında başarılı bir girişimle kurduğu, faiz ödeme zorunluluğunu ortadan kaldıran Elbirliği Sistemi'ni yerli bir finansman modeli olarak iş dünyasına kazandırdı. Sistemi ilk olarak otomotivde ardından konut, enerji, tarım ve hayvancılık gibi pek çok alanda uyguladı. Özellikle konut pazarında Eminevim ile dar ve orta gelirli on binlerce insanın, faiz ödeme mecburiyeti olmadan, uygun bütçelerle ev ve araç sahibi olmasına vesile oldu. Yaşamı boyunca el birliğinin gücüne her zaman inanan ve bu bakış açısıyla yüz binlerce insanı el birliği çatısı altında birleştiren A. Emin Üstün, vefat ettiği 2019 yılına kadar sistemin denetlenebilir olabilmesi ve yasal güvence kazanabilmesi için büyük bir çaba gösterdi. Vefatından iki yıl sonra 4 Mart 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Tasarruf Finansmanı Yasası da bu büyük çabasının karşılığı olurken, çıkan yasayla en büyük hayali gerçekleşmiş oldu. - İSTANBUL

Tasarruf Finansman Yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi
Tasarruf Finansman Yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi

İş Adamı, Türkiye, Faiz, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tasarruf Finansman Yasası A. Emin Üstün'ün en büyük hayaliydi - Son Dakika


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