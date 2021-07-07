TASARRUF FİNANSMANI SEKTÖRÜNE YENİ DÜZENLEME: EV ALAN AİLELER MEMNUN

? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tasarruf finansmanı faaliyeti yürüten, yani vatandaşın faizsiz ev ve araba almasını sağlayan sektöre yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Böylece, sektörde bulunan fakat gerekli şartları sağlamayan 29 şirketin tasfiyesine karar verildi. Faaliyetlerine devam eden şirketler, düzenlemenin sektörü ileriye taşıyacağını söylerken, bu sistemde ev alan aileler ise sistemden memnun olduğunu dile getirdi.

BDDK'nın intibak planını onayladığı 6 şirketten biri olan Birevim'in Genel Müdürü Av. Mahir Orak ve sisteme dahil olarak ev alan aileler, süreci değerlendirdi. Sektör hakkında bilgi veren Orak, "Tasarruf finansman sektörü bugüne kadar 300 binden fazla kişiye ulaştı. Ayda ortalama 30 bin kişi faydalandı. Ekonomiye 3.2 milyar lira katkı sağlandı. Konut, taşıt ya da çatılı iş yeri sahibi olmak isteyen tasarruf sahipleri intibak planları onaylanmış şirketlerle ilerleyecekleri için güvenilir ve yasal zemine uygun şirketlerle tasarruflarını yönetecek. Bu sebeple, devletimizin getirdiği düzenlemelerle sektörümüzün itibar kazandı ve tasarruf sahipleri gönül rahatlığıyla borçlanmadan hayallerine kavuşabilecek" diye konuştu.

TASARRUF SAHİPLERİ GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yasal düzenlemenin sektör oyuncuları açısından uzun zamandır beklendiğini söyleyen Av. Orak, 'Düzenlemenin doğru bir şekilde yapılması için olağanüstü bir çaba sarf ettik. Çalışmanın mutfağında bulunduk, martta kanun, nisan ayında ise yönetmelik yayınlandı, initbak ve başvuru süreci başladı. BDDK, sektörde 35 şirketten 29'unun geçemeyeceğine karar verdi, tasfiyeye sevk etti. Kanun Türkiye'de yeni bir finansal sistem ürettiği için çok önemli. Hem müşterilerin haklarının korunması, tasarruf sahiplerinin güvence altına alınması hem de şirketlerin sermaye, denetlenebilirdik, risk yönetimi ve sürdürülebilirlik açısından kural içeriyor' dedi.

1 MİLYON TASARRUF SAHİBİNE ULAŞMAYI PLANLIYORUZ

Şirketlere, sektöre ve tasarruf sahiplerine büyük katkı sağlanacağını aktaran Av. Orak, 'Önemli bir yol kat edilmiş oldu. Sektörün tamamını düşünürsek 2023 yılında 3 milyon, yıllık ise 1 milyon tasarruf sahibine ulaşmayı planlıyoruz. Kanuni düzenlemeyle sisteme güvenin de sağlandığını düşünerek hedeflerimize daha kolay ulaşacağız' diye konuştu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Birçok kişi tarafından ön yargıyla yaklaşılan sisteme ilişkin de bilgi veren Av. Orak, 'Kişi ev ya da otomobil sahibi olmak istiyor, kendi belirleyeceği ödeme biçimiyle tek başına tasarruf etmektense kurumsal bir çatı altında tasarrufa yönlendirilir, aylık belirleyeceği taksit tutarıyla almak istediği evi böylelikle alır. Kendi başına 100 ayda biriktireceği parayı, kurumsal çatısı altında 15-20 ayda kaynağı aktarıyoruz' ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ OLAN AİLELER KONUŞTU

Arkadaşının aracılığıyla sisteme 7 ay önce dahil olduğunu anlatan kafe işletmecisi Orhan Yakaryılmaz, 'Biraz birikimimiz vardı, eşim ve annemin baskısıyla ev bakmaya başladık. Fiyatlar yüksek olduğu için vazgeçme noktasına geldik. Bir arkadaşım arabasını değiştirmiş, laf arasında bu sistemle aldığını söyledi. Sisteme karşı önyargılıydım ama arkadaşıma güvenirim, onun vesilesiyle Birevim'in şube müdürüyle tanıştım. Sistemi anlattılar, eşimle konuştum. Sonra sisteme dahil oldum, 4-5 ay içerisinde de teslimatımı aldım, ev sahibi olduk. Bizim için rüyaydı, gerçek oldu. Çok mutlu ve memnunuz' dedi.

'40 AY DAHA ÖDEME YAPACAĞIZ'

10 yıldır kiracı olduklarını söyleyen Yakaryılmaz, '200 bin lira kredi çeksem, geri ödemesi 150 bin lira daha fazla olacaktı. O nedenle krediyle ev almamız mümkün değildi. 10 yıldır kiracıydık, ev sahibiyle de sıkıntı yaşadık. Şimdi taksit taksit borcumuzu ödüyoruz. Aylık taksit tutarımız 4 bin 500 lira, arada peşin ödeme de yaptım. 40 ay daha ödeme yapacağız, sonra borcumuz bitiyor' diye konuştu.

İYİ Kİ EŞİMİ İKNA ETMİŞİM, ÇOK MUTLUYUZ

Eşi Sabriye Yakaryılmaz ise 'Eşim bana sistemi anlattığında güvenebilir miyiz, diye düşündük. Sonra çok fazla araştırma yaptım. Sisteme girip ev ve araba alan kişilerle tanıştım, konuştum. Güvenilir olduğuna ikna olduktan sonra eşime baskı yaptım. İyi ki eşimi ikna etmişim, bugün evimizdeyiz ve çok mutluyuz. Çocuklarımız için oyun alanı, aracımızı park edecek otoparkımız var. Kiracıyken böyle bir yaşam standardımız yoktu, o nedenle çok mutluyum' ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE EV SAHİBİ OLDULAR

40 yıla yakın Almanya'da yaşayan Osman, Asiye Çelik çifti de İstanbul'un maneviyatını çok sevdiklerini için emekliliklerini geçirmek için ev sahibi olmak istediklerini anlattı. 4 çocuğu ve 11 torunu olan çift, önce kiraya çıktı ardından sistemi dahil olup 10 gün içinde ev sahibi oldu.

ÇELİK: AŞIRI BORÇLANMADAN EV SAHİBİ OLMAK İSTEDİK

200 bin liraya 3+1 bir ev aldıklarını ve borcun neredeyse yarsını ödediklerini söyleyen 72 yaşındaki Osman Çelik, 'Uzun yıllar Almanya'da yaşadık, ben Osmaniye, eşim Çorumlu, tatil için gelip gidiyorduk. İstanbul'un bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardı. Dostlarımız burada yaşıyordu, onları ziyaret edip birkaç gün kalırdık. İstanbul'a karşı ciddi anlamda manevi bağımız, sempatimiz vardı. Arzumuz İstanbul'a yerleşmekti. Almanya'dayken böyle bir sistemin olduğunu biliyordum. Önce kiralık daire tuttuk, aşırı borçlanmadan ev sahibi olmak istiyorduk. O nedenle bu sistemle ev sahibi olmak istedik. Bize yaklaşımlarını çok beğendik. 4 nisanda ilk kurada bize çıktı, nasip oldu ev sahibi olduk. 200 bin lira için sisteme dahil olduk, 104 bin lira ödemişiz. Şimdilik gayet iyi gidiyor' dedi.

Eşi 60 yaşındaki Asiye Çelik ise 'Birevim'in önünden geçerken gidip görüşmek istedim, eşime ısrar ettim. Sonra yazıldık ve 10 içinde çıktı. Çok memnunum, iyi ki yazılmışım, hiç pişman değilim' diye konuştu.