"Tasarruf gönüllüsü" öğrenciler ev ev dolaşarak 5 bin klasik ampulü tasarruflusuyla değiştirdi - Son Dakika

"Tasarruf gönüllüsü" öğrenciler ev ev dolaşarak 5 bin klasik ampulü tasarruflusuyla değiştirdi

29.03.2021 10:59

Yozgat'ta "tasarruf gönüllüsü" lise öğrencileri, "Yozgat Enerji Hareketliliği Projesi" kapsamında ev ev dolaşarak 5 bin led ampul taktı.

Yozgat'ta "tasarruf gönüllüsü" lise öğrencileri, "Yozgat Enerji Hareketliliği Projesi" kapsamında ev ev dolaşarak 5 bin led ampul taktı.

Yozgat Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslek lisesi öğrencilerinin katılımıyla il genelinde enerji verimliliğini arttırmak ve toplumu tasarruf konusunda daha bilinçli hale getirmek amacıyla "Yozgat Enerji Hareketliliği Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında meslek liselerinin elektrik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, bir tekniker gözetiminde başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alan vatandaşların evini ziyaret ederek, kullandıkları klasik ampulleri tasarruflu led ampullerle değiştiriyor.

Öğrenciler, ziyaret ettikleri evlerde, arızalı piriz ve elektrik anahtarlarının tamir ve bakımlarını da yapıyor.

Yozgat Valisi Ziya Polat, AA muhabirine, enerji kaynaklarının azaldığı, tüketimin çoğaldığı bir çağda valilik olarak bir ay önce hazırladıkları projeyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Tasarrufu sadece Yozgat olarak düşünmemek gerektiğini dile getiren Polat, "Enerji kaynaklarını en iyi şekilde nasıl kullanırız onun çabası içerisinde olduk. Sadece evlerimizde değil, kamu kurum ve kuruluşlarında da ampulleri led ampullerle değiştireceğiz. Böyle bir farkındalık yapıp tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yayılmasını istedik." diye konuştu.

Yüzde 90 tasarruf sağladığı tespit edildi

Polat, ampulleri ücretsiz olarak değiştirdiklerini aktararak, "Ampul değiştirilen evlerdeki elektrik tüketiminin karşılaştırmasını yapıyoruz. Ampul değiştikten sonra yüzde 90'a yakın tasarruf sağlandığını tespit ettik. İl genelinde 5 bin ampul değiştirdik. İnşallah bu tasarruflar yatırama döner ve milletimize hizmet ederiz." dedi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Hacı Ahmet Erciyas ise projeye gönüllü katıldığını söyledi.

Ziyaret ettikleri evlerdeki eski akkor flamanlı ampulleri değiştirip yerine tasarruflu modelleri taktıklarını anlatan Erciyas, "Bunlar aile bütçesine katkı sağlıyor. Evlerde anahtarları ve prizleri kontrol edip arızalıları değiştiriyoruz, küçük arızalar varsa onların da bakımlarını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Burhan Dursun da vatandaşlardan projeye destek vermelerini istedi.

Evinde ampul değişimi yapılan Yurdagül Adamcıl da "Allah razı olsun, tasarruflu lamba taktılar. Bu projeyi hazırladıkları için valimize çok teşekkür ederim. 6 ampul değiştirdiler, prizler arızalıydı onları tamir ettiler, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yozgat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Tasarruf gönüllüsü' öğrenciler ev ev dolaşarak 5 bin klasik ampulü tasarruflusuyla değiştirdi - Son Dakika


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