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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri...
6 saat önce
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na yönettiği şirket ve iştirakleri üzerinden 20 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:34 Kaynak: AA
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